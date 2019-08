Cafu enflamme le stade Saputo

Le capitaine de la formation brésilienne qui a remporté le Mondial en 2002 a signé le premier but de son équipe dans une victoire de 3-3 (6-5 en tirs de barrage) contre d'anciens porte-couleurs de l’Impact de Montréal.

Cafu a surtout enflammé le domicile du Bleu-blanc-noir avec quelques montées spectaculaires et plusieurs occasions de marquer.

J’ai beaucoup apprécié l’accueil des supporteurs montréalais. Je participe à plusieurs matchs comme celui-ci, et c’est ce genre de reconnaissance qui me motive à continuer.

Nombre des quelque 7300 spectateurs présents portaient le maillot de l’équipe nationale du Brésil. Ils ont été très bruyants pour encourager les Rivaldo, Cafu, Gilberto et Silva.

Didier Drogba a également été chaudement applaudi par le public montréalais. L'un de ses tirs a d'ailleurs terminé son chemin sur le poteau de la cage adverse. L'étoile ivoirienne s'est reprise en touchant la cible durant les tirs de barrage.

Pour les anciens représentants du onze montréalais, l’expérience a été fort enrichissante.

On aime le football à Montréal. Certains sont plus orientés vers l'international, d'autres vers le club local. C'est d'essayer de marier les deux pour démontrer qu'on est capables d'accueillir des [joueurs] étoiles ici à Montréal et de jouer avec nos étoiles.

Patrice Bernier