Nick Kyrgios règne sur Washington avant de s'amener à Montréal

Kyrgios s'est imposé après avoir gagné deux manches au bris d'égalité contre le Russe Daniil Medvedev. Il l'a emporté 7-6 (8/6) et 7-6 (7/4) devant la troisième tête de série pour décrocher son deuxième titre de la saison, après celui récolté en mars à Acapulco.

Le 52e joueur de l'ATP a été parfait au service comme en témoignent ses 18 as contre aucune double faute. Il a d'ailleurs utilisé son arme de prédilection pour fermer les livres en 94 minutes de jeu.

Kyrgios aura droit à peu de repos avant de renouer avec la compétition. Il sera opposé mardi au Britannique Kyle Edmund à la Coupe Rogers de Montréal.

Détenteur d'un laissez-passer au tour initial en raison de son statut de huitième tête de série dans la métropole québécoise, Medvedev devra patienter avant de connaître son premier adversaire.

Des retrouvailles avec son bourreau à Washington sont possibles pour Medvedev, 10e au monde, puisqu'il affrontera le vainqueur du duel mettant aux prises Kyrgios à Edmund.

L'Australien affiche un reluisant rendement de cinq victoires et une défaite cette année lorsqu'il affronte un joueur du top 10 mondial. Medvedev et le Grec Stefanos Tsitsipas, respectivement battus en finale et en demi-finales, sont ses plus récentes victimes.

L'Américaine Jessica Pegula a pour sa part remporté en après-midi le volet féminin du tournoi de Washington.

Ce premier sacre sur le circuit de la WTA s'est concrétisé grâce à une victoire en deux manches identiques de 6-2 contre l'Italienne Camila Giorgi. Elle ouvre ainsi son palmarès à sa seconde finale, après avoir perdu la précédente à Québec en 2018.

« Je suis tellement heureuse de gagner mon premier tournoi ici », s'est réjouie la 79e raquette mondiale, qui n'a eu aucune difficulté à maîtriser la 62e.

Pegula est également la deuxième représentante des États-Unis à triompher dans la capitale américaine. Sa compatriote Sloane Stephens avait mis la main sur le trophée de championne en 2015, soit quatre ans après la création d'un tableau de simple féminin.

La joueuse de 25 ans a brisé sa rivale d'emblée à chacune des manches et a immédiatement confirmé au service lorsqu'on lui a remis les balles. Elle a conclu le match tout juste en deçà de l'heure de jeu.