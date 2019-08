La crème du tennis encense Auger-Aliassime

En juin, John McEnroe a prédit qu’Auger-Aliassime serait un jour numéro un mondial, une opinion partagée par l’ancienne championne Chris Evert.

Logiquement, le nom du jeune tennisman est revenu à plusieurs reprises dans la conversation lors de la journée des médias à la Coupe Rogers à Montréal. Rafael Nadal voue déjà un grand respect au joueur qui soufflera ses 19 bougies le 8 août.

Je l’aime comme joueur et j’aime son attitude. Il est bien éduqué et très gentil. On voit qu’il est passionné par son sport. J’aurai beaucoup de plaisir à le voir gagner et grimper au classement. Il le mérite et je crois qu’il va y arriver.

Rafael Nadal