Hamilton l'emporte en Hongrie, Stroll 17e

Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) a devancé Max Verstappen (Red Bull) et Sebastian Vettel (Ferrari).

Le Néerlandais, parti en pole position, a gardé le commandement au départ, et a tenu Hamilton en respect.

Les spectateurs ont eu droit à une superbe bataille entre les deux hommes tout au long de cette épreuve. En corps à corps jusqu'au 39e tour quand Hamilton a dû céder du terrain pour laisser sa voiture respirer, puis à distance, après un arrêt stratégique de Mercedes-Benz au 49e tour.

Avec des pneus plus frais, Hamilton a pu rejoindre Verstappen, qui n'avait fait qu'un seul arrêt et dont les pneus étaient morts, et l'a dépassé au 67e tour en route vers la victoire.

Sebastian Vettel (Ferrari) a fini troisième, après avoir dépassé son coéquipier Charles Leclerc dans l'avant-dernier tour.

Lance Stroll (Racing Point) a connu un dimanche très difficile. Il a fini 17e, à deux tours du meneur.

Plus de détails à venir.