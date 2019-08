Mick Schumacher remporte sa première course de F2, en Hongrie

Mick Schumacher a gagné sur le Hungaroring la course sprint du dimanche, comptant pour le Championnat de F2.

À sa première saison de F2, le pilote allemand a mené de bout en bout la course de 28 tours pour offrir à l'équipe Prema sa première victoire de la saison.

Schumacher a dû pour y arriver défendre sa position de meneur face à Nobuharu Matsushita, de l'équipe Carlin, qui partait lui aussi de la première ligne de la grille. Le pilote japonais a bien tenté de dépasser Schumacher au premier virage, par l'extérieur, mais il n'a pas réussi sa manœuvre.

Il s'est ensuite collé au train arrière de la monoplace de Schumacher, pour le faire craquer. Mais l'Allemand n'a fait aucune erreur et ne lui a laissé aucune ouverture.

Mick Schumacher partait en position de tête pour cette deuxième course de F2 du week-end.

Rappelons qu'il y a deux courses de F2 par week-end: la course principale le samedi et la course sprint le dimanche. Pour la course sprint, le format est une grille de départ inversée pour le top 8 de la course du samedi.

Mick Schumacher avait terminé huitième samedi. Il est donc parti en pole position dimanche, et Nobuharu Matsushita, qui avait fini 7e samedi, partait donc de la deuxième place sur la grille à côté de Schumacher.

Le Canadien Nicholas Latifi (Dams), qui avait remporté la course samedi, est donc parti de la huitième place sur la grille de la course sprint. Il a terminé l'épreuve au septième rang, juste derrière son rival au championnat, le Néerlandais Nick de Vries (ART Grand Prix).

Latifi est deuxième au classement général avec un retard de 30 points sur Nick de Vries.

La victoire de la course sprint donne 15 points contre 25 pour la victoire de la course principale du samedi.