Auteur d'un triplé, Kei Kamara coule l'Impact au Colorado

Une semaine après avoir signé une éclatante performance contre l'une des meilleures formations de la MLS, l'Impact s'est effondré contre l'une des pires.

Cette défaite fait mal à la troupe de Rémi Garde qui n'a pas su profiter des revers du Toronto FC et du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, plus tôt dans la journée, pour solidifier son emprise sur le 6e rang dans l'Est et se donner un peu de marge de manoeuvre.

L'Impact conserve néanmoins le 6e échelon et reste à 33 points, le même total que le Revolution, qui a toutefois joué un match de moins. Le Toronto FC suit en 8e place avec un point de moins et une rencontre en banque.

Aidé par Kei Kamara en début de première mi-temps, qui a marqué contre son camp pour le premier but du match, l'Impact a ensuite été coulé par ce même Kamara qui a inscrit un tour du chapeau.

Le but de Shinyashiki, le cinquième des Rapids, est venu couper les jambes des joueurs de l'Impact. Le onze montréalais s'était approché à un but de ses rivaux grâce à des filets de Maximiliano Urruti et de Saphir Taïder en deuxième période.

L'Impact sera de retour au stade Saputo mercredi dans le cadre du Championnat canadien. Il accueillera le Cavalry FC, une équipe de la Première ligue canadienne basée à Calgary, dans le match aller. Sa prochaine confrontation en MLS aura lieu samedi prochain contre le Fire à Chicago.

Deux buts, aucun tir tenté

Les 20 premières minutes de jeu ont été le théâtre de moments pour le moins inusités, les deux formations s'échangeant des buts contre leur camp dans un intervalle de deux minutes.

Du coup, le score était de 1-1 et à ce moment de la rencontre, et ni l'Impact ni les Rapids n'avaient même dirigé un tir en direction du filet adverse.

Le Bleu-blanc-noir s'est vu créditer du premier but du match à la 18e minute quand Kamara, qui traversait la surface de réparation à pleine vitesse, a inexplicablement redirigé de sa tête un coup de pied de coin de Taïder derrière le gardien Tim Howard.

Kamara n'a pas perdu de temps pour se ressaisir et a contribué au but égalisateur. Posté à l'extérieur de la surface de réparation, sur le flanc gauche, Jack Price a effectué un coup franc vers l'embouchure du filet d'Evan Bush. Le ballon a frappé Kamara, puis Bush, qui était étendu au sol, avant de pénétrer dans le filet montréalais.

Kamara a brisé l'égalité à la 36e minute sur un tir de pénalité accordé après que l'officiel eut consulté l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), qui a permis de déterminer que Shamit Shome avait fait trébucher Diego Rubio. Bush a plongé à sa droite, mais Kamara a poussé le ballon de l'autre côté.

Les Rapids ont profité d'un ajout de quatre minutes à la fin de la première mi-temps pour marquer deux autres buts.

Dès la première minute des arrêts de jeu, Kamara a porté le score à 3-1 sur le retour d'un tir de Sam Nicholson qui avait frappé la tige verticale à la droite de Bush. Environ deux minutes plus tard, Rubio a profité d'un coup de pied de coin de Price pour donner un coussin de trois buts aux Rapids.

Urruti a coupé l'avance des Rapids de moitié à la 55e minute grâce à un tir incisif, puis Taïder, sur un tir de pénalité, a porté la marque à 4-3 à la 76e minute.

Mais deux minutes plus tard, Shinyashiki a redonné une avance de deux buts aux Rapids, avant que Kamara ne complète sa faste soirée de travail.