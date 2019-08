Dominic Thiem, maître chez lui à Kitzbühel

Le favori de la compétition, qui est classé au 4e rang mondial, n'a pas perdu la moindre manche cette semaine sur la terre battue autrichienne. Il a qualifié son triomphe à domicile de véritable « rêve d'enfance ».

C'est déjà l'un des plus beaux moments de ma carrière, mais également l'un des plus émouvants, parce que j'ai des relations spéciales avec Kitzbühel. J'étais ici pour la première fois quand j'avais six ans et j'avais aussi regardé le tournoi à plusieurs reprises.

Dominic Thiem