Vasek Pospisil, adversaire et partenaire de Félix Auger-Aliassime

Vasek Pospisil n’y a pas cru quand on lui a appris qu’il croiserait le fer avec son ami Félix Auger-Aliassime, mardi, au premier tour de la Coupe Rogers.

« Au début, je croyais que c’était une blague! Nous venons de nous affronter à Wimbledon, a rappelé Pospisil en conférence de presse, samedi. Frank Dancevic m’a annoncé mon tirage, et j’ai passé cinq minutes à lui dire : “Non, sérieusement, dis-moi qui j’affronte pour vrai.” »

Dancevic était on ne peut plus sérieux. Auger-Aliassime a vaincu Pospisil il y a un mois à peine, au premier tour de Wimbledon, pour sa première victoire en tournoi majeur. Pospisil, qui jouait son premier match depuis une opération au dos pour une hernie discale – il n’a pas éprouvé de problème depuis, a-t-il indiqué en touchant du bois –, avait néanmoins réussi à prendre une manche à son adversaire.

Le Québécois aime réaliser des premières contre son ami, puisque c’est aussi contre Pospisil qu’il a gagné un premier match en tournoi Masters 1000, le 9 mars 2018, à Indian Wells.

Les deux Canadiens se retrouveront donc pour une troisième fois, la semaine prochaine, au parc Jarry. Pospisil a l’habitude de compter sur l’appui du public lorsqu’il joue au Canada, mais il s’attend à ce que la foule lui soit moins acquise cette fois.

« Ça va être un beau match entre Canadiens, a assuré Pospisil. Félix aura la foule derrière lui. Il est d’ici. C’est le jeune Canadien en qui on fonde le plus d’espoir. C’est un peu dommage de ne pas pouvoir utiliser un peu plus de l’énergie de la foule pour moi-même, si j’avais joué contre un non-Canadien. Mais en même temps, ce sera une belle expérience pour nous deux, je pense. »

Les hostilités devront toutefois être plutôt mesurées. C’est que Pospisil et Auger-Aliassime, avant d’être adversaires, seront partenaires de double à Montréal. Ils affronteront au premier tour les Français Jeremy Chardy et Fabrice Martin.

Le hasard du tirage en simple a rendu la situation « un peu étrange », a reconnu Pospisil, qui a ajouté au passage qu’Auger-Aliassime et lui s’étaient échangés des messages la veille sur un ton léger. Leur complicité est évidente.

On était à Londres, et je crois que Félix m’a juste demandé si je jouais en double à Montréal, a raconté Pospisil. J’ai dit oui, bien sûr. Ça s’est fait assez vite. C’était facile. C’est agréable. Nous sommes des amis, c’est naturel de jouer à Montréal ensemble. Vasek Pospisil

« Pour l’instant, c’est un partenariat d’un tournoi. Mais je serais très surpris que ça ne continue pas. »

Pospisil chérit chaque journée passée dans la métropole. C’est à Montréal, rappelle-t-il, qu’il a vécu un moment charnière de sa carrière : la Coupe Rogers de 2013.

Détenteur d’un laissez-passer, le 73e joueur mondial de l'époque avait surpris John Isner, alors 20e au classement, puis Tomas Berdych, 6e, en route vers une défaite en demi-finale contre son compatriote Milos Raonic.

« Toute l’expérience, toute la semaine, avait été une des meilleures de ma carrière et de ma vie, a souligné Pospisil, aujourd’hui 207e. Ça va toujours rester avec moi. C’était aussi le premier tournoi qui m’a vraiment permis de progresser au classement de l’ATP. Même si je gagnais les prochains Internationaux des États-Unis – je dis ça comme ça! –, je pense que la Coupe Rogers de 2013 va toujours avoir une place très spéciale dans mon cœur. »

Reste à voir comment son corps lui permettra d’attaquer celle de 2019. Pospisil se remet d’une blessure au poignet. Mais il a frappé la balle du revers pour la première fois en deux semaines, vendredi, et il s’attend à ce que la douleur soit tout à fait disparue d’ici son premier match.

Encore aujourd’hui, Pospisil comprend mal comment la blessure s’est produite.

« J’ai commencé, après Wimbledon, à m’entraîner à Toronto, et il y a eu une journée très humide où j’ai joué avec des balles très lourdes, a-t-il expliqué. Je sentais que c’était bizarre depuis la première balle de l’entraînement. J’ai fait beaucoup de revers. Après une heure, j’ai fait un revers qui ne s’est pas bien passé. J’ai fait la remarque que les balles étaient lourdes. Après, ç’a commencé à me faire mal un peu plus chaque jour. »

Avec les informations d'Antoine Deshaies