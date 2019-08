Première victoire des Canadiennes en Série mondiale à 3 contre 3

Représenté par Paige Crozon, Mariah Nunes et les jumelles Katherine et Michelle Plouffe, l’unifolié est demeuré invaincu en cinq matchs en République tchèque. Trois victoires en phase de groupe contre l’Espagne, le Bélarus et la Hongrie ont précédé un gain de 16-10 en demi-finale contre la Russie, puis le triomphe dans le match ultime.

Le meilleur résultat des Canadiennes dans cette toute première saison de la Série mondiale jusqu'ici était une 2e place à Poitiers, en France, le 6 juillet dernier.

Ce triomphe canadien permet au pays de se hisser au 2e rang de la Série mondiale avec 310 points, à 210 unités de l’équipe française et 20 longueurs devant la Chine. Le Canada a inscrit une équipe à quatre des huit étapes disputées jusqu’ici. L’équipe a marqué des points chaque fois.

L’avant-dernière des 13 étapes de la saison féminine et la 8e étape de la saison masculine auront lieu à Montréal du 6 au 8 septembre prochains.