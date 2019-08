Hamilton juste devant Verstappen en Hongrie, Stroll avant-dernier

Le soleil est sorti en ce samedi à Budapest, et les conditions sont revenues à la normale pour la dernière séance de travail.

Après la pluie vendredi, et le manque de temps de piste, les équipes espéraient profiter de cette dernière séance de 60 minutes pour peaufiner les réglages des monoplaces, notamment Racing Point, qui historiquement n'a jamais été très à l'aise sur le circuit de Budapest.

La troisième séance d'essais libres (FP3) a toutefois été amputée de 10 minutes en raison d'un travail d'entretien sur la piste. En effet, le moteur d'une F2 a explosé plus tôt samedi, et a vomi son huile sur la piste. Il a fallu répandre une grande quantité de sable pour absorber l'huile, qui rendait le virage no 4 glissant et dangereux.

Les pilotes devaient traverser un nuage de poussière blanche dans les premières minutes. Il a fallu attendre que les voitures nettoient la piste pour voir tomber les chronos,

Racing Point a été incapable de tirer profit de ces 50 minutes de travail. Lance Stroll a fait 20 tours, a utilisé trois trains de pneus lisses (tendres, bande rouge), et a enregistré un chrono très ordinaire de 1 min 18 s 534/1000. Il a fini avant-dernier au classement de la séance, à 2,4 secondes du temps de référence.

Lance Stroll Photo : Getty Images / Charles Coates

Le Québécois a concédé une demi-seconde à la Williams de George Russell, qui a fini devant lui, à 1,9 seconde du temps de référence. Le travail chez Williams commence à payer.

Son coéquipier Sergio Pérez a fait nettement mieux avec le 14e temps (1:17,670), ce qui oblige Stroll à trouver des solutions pour la séance de qualification qui risque d'être (encore) très courte pour lui.

Cette séance de qualification s'annonce serrée et spectaculaire, car les pilotes du top 3 lors de la séance d'essais libres ne sont séparés que de 82 millièmes de seconde.

Lewis Hamilton a réussi à devancer Max Verstappen dans les derniers instants de la séance, de 13 millièmes de seconde.

Dans sa Ferrari, Sebastian Vettel a fini 3e, à 82 millièmes de Hamilton. Valtteri Bottas, dont l'avenir chez Mercedes-Benz est incertain, a fini 4e à 27 centièmes de seconde de son coéquipier, juste devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

La séance de qualification du Grand Prix de Hongrie commence à 9h (HAE). Des orages et de la pluie pourraient perturber la séance.