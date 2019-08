Les Blue Jays signent une cinquième victoire d'affilée

Auteurs d'un balayage face aux Royals en milieu de semaine, les Blue Jays profitent de leurs visites à Kansas City et à Baltimore pour améliorer leur fiche.

Les joueurs de troisième et deuxième buts Vladimir Guerrero fils et Freddy Galvis ont chacun obtenu un simple productif en première manche pour offrir une avance de 2-0 aux siens.

Galvis et Brandon Drury ont plus tard doublé la mise grâce à des circuits solos, respectivement réalisés en quatrième et sixième manches.

Le joueur de premier but Chris Davis a réduit l'écart de moitié en septième manche après avoir frappé un coup de circuit de deux points contre le releveur Sam Gaviglio.

Mais le voltigeur Derek Fisher a inscrit un point d'assurance en neuvième manche pour accroître l'avance des Jays à 5-2.

La recrue Bo Bichette a enregistré un coup sûr dans un cinquième match de suite, soit depuis qu'il a commencé sa carrière dans le baseball majeur lundi dernier. L'arrêt-court a placé la balle en jeu neuf fois durant cette séquence.