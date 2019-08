Les Alouettes défaits en prolongation par le Rouge et Noir, Vernon Adams fils blessé

Les Alouettes (3-3) ont baissé pavillon 30-27 en prolongation devant le Rouge et Noir d'Ottawa (3-4) vendredi soir au stade Percival-Molson. Les Montréalais ont également perdu les services de Vernon Adams fils dans la défaite.

Le quart-arrière partant a été victime d'un sévère plaqué à mi-chemin du troisième quart par le joueur de ligne défensive J.R. Tavai. La tête du pivot américain a encaissé le choc au contact. Il a été remplacé par son substitut Antonio Pipkin.

Les Alouettes, qui ont vu leur série de trois victoires prendre fin abruptement, ont annoncé en fin de match qu'Adams fils suivait le protocole des commotions cérébrales de la Ligue canadienne de football.

Avant de quitter le terrain, il a signé 2 touchés au sol en 6 courses qui ont totalisé 25 verges. Il a complété 13 de ses 25 passes pour 120 verges et 1 interception. Pipkin a quant à lui franchi 57 verges en 17 relais, dont seulement 8 ont été complétés.

Le porteur de ballon William Stanback a rallié 88 verges au sol en 12 portées, mais a échappé le ballon en prolongation, après un attrapé, ce qui a mis un terme à l'affrontement.

La défense montréalaise s'est montrée étincelante durant la totalité de la rencontre, mais les ratés des unités spéciales ont porté ombrage à la prestation du groupe mené par le coordonnateur Bob Slowik.

Le marchand de vitesse DeVonte Dedmon s'est amusé contre les Alouettes avec des retours de bottés de dégagement et d'envoi qui se sont conclus dans la zone payante, après avoir respectivement parcouru 95 et 111 verges.

Les majeurs inscrits par Dedmon ont permis au Rouge et Noir de rentrer au vestiaire avec un mince retard de 17-14 malgré une nette domination des locaux. Il a été la bougie d'allumage de son équipe, qui n'avait pas obtenu un triomphe en quatre duels avant de débarquer à Montréal.

« Chaque défaite est difficile à avaler [...] On a fait des erreurs, et ils ont capitalisé. On leur donne le crédit », affirme le spécialiste des longues remises Martin Bédard, qui ajoute que « le pire s'est produit » sur les deux retours de botté ramenés dans la zone des buts.

Le demi défensif Ciante Evans a réalisé deux interceptions contre le quart-arrière Dominique Davis, auteur d'une passe de touché au receveur éloigné Brad Sinopoli.

Le secondeur Hénoc Muamba et le demi défensif Taylor Loffler ont pour leur part récupéré deux ballons échappés par la formation ottavienne.

Davis n'a jamais réellement paru à l'aise dans sa pochette protectrice. Il a connu ses meilleurs moments durant la dernière série offensive du match qui s'est terminée par un deuxième placement de Lewis Ward.

Le botteur de précision n'a eu aucune difficulté à envoyer le ballon entre les deux poteaux sur 29 verges pour forcer la tenue d'une cinquième période. Il a enregistré sa 67e réussite d'affilée en prolongation.

Son vis-à-vis Boris Bede a pour sa part raté l'une de ses cinq tentatives de placement.

Les Alouettes reprendront le collier le vendredi 9 août lorsqu'ils accueilleront les Roughriders de la Saskatchewan (4-3). Le Rouge et Noir, lui, se rendra au stade du Commonwealth dans une semaine pour y affronter les Eskimos d'Edmonton (4-2).