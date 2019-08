Coupe Rogers : « Le plus grand succès sportif du Québec » - Richard Legendre

John Beddington (1979 à 1995), Richard Legendre (1995 à 2001) et Eugène Lapierre (2001 à aujourd'hui) ont rappelé les débuts modestes et les grands moments de l’une des manifestations sportives annuelles les plus populaires au Québec et au Canada.

John Beddington a œuvré pendant plus d’un demi-siècle dans le monde du tennis. Le Britannique natif de la région d’Oxford a dédié 35 ans de sa vie auprès de Tennis Canada.

Celui qui partage encore sa passion avec tous ceux qu’il rencontre parle du tournoi de Montréal comme son favori parmi les quelque 150 compétitions dans lesquelles il a été impliqué à travers le monde.

« En juillet 1980, durant les vacances de la construction, nous avons organisé le Challenge Player’s. C’était un test, mais ce n’était pas le meilleur moment pour faire ça. D’ailleurs, nous n’avions accueilli que 8000 spectateurs pour l’ensemble de la semaine au terme de laquelle Martina Navratilova avait été couronnée », s’est souvenu l'homme qui aura 77 ans en septembre.

Le plus difficile a été de convaincre le Professional Tennis Council (l’ancêtre de l’ATP et de la WTA) d’accepter l’alternance entre Montréal et Toronto pour les tournois masculin et féminin. Ça ne s’était jamais fait, et aucune autre organisation ne l’a obtenue depuis. John Beddington

« Ces gens-là ne comprenaient pas les différences entre les deux villes. Pour eux, c’était le Canada. Quand je constate ce que le tournoi est devenu, c’est tout simplement fantastique. Ce que Richard et Eugène ont accompli au cours des 20 dernières années est absolument incroyable », a conclu Beddington.

John Beddington et Richard Legendre se sont rappelé de bons souvenirs Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Chabot

Bâtir un vrai stade de tennis

« Je venais de trouver un travail comme professionnel dans un club de tennis de Québec, et en 1987, je n’avais vraiment pas envie de venir à Montréal. Mais, John est revenu à la charge et j’ai finalement dit oui », a raconté Legendre.

À son arrivée, le tournoi était présenté dans un stade de baseball que les Expos avaient délaissé au profit du stade olympique 11 ans plutôt. On s’accommodait des gradins temporaires qui jouxtaient les estrades métalliques qui avaient vibré devant les exploits des Rusty Staub, Coco Laboy et Mack Jones.

Mais ce n’était pas propice au tennis et il fallait faire quelque chose. « On décrivait les installations comme pittoresques et sympathiques. En d’autres mots, cela voulait dire désuètes », a expliqué Legendre.

Les plans et la définition du projet de transformation du stade du parc Jarry ont commencé dès 1989. Mais il a fallu attendre six ans et six élections, fédérales et provinciales, pour finalement obtenir le feu vert.

Je n’oublierai jamais la finale de 1995 entre Pete Sampras et Andre Agassi. Ce fut la dernière dans les vieilles infrastructures. Agassi avait autographié un coin du court et nous allions enfin avoir un stade digne des grands rendez-vous internationaux du tennis. Richard Legendre

Le succès du tournoi de Montréal ne se dément pas. Pour Legendre, le premier pas important a été réalisé quand les grands noms ont commencé à jouer à Montréal.

« Dès qu’on a eu Ivan Lendl et John McEnroe, c’était bon signe. Quand les meilleurs viennent, les autres suivent. La Coupe Rogers est probablement le plus grand succès sportif au Québec, surtout quand on sait d'où l'on vient. »

Legendre a dit avoir appris une importante leçon le jour où il avait suggéré de recourir à des vedettes du milieu artistique, amoureuses du tennis, pour agir à titre de porte-parole.

Le premier, en 1996, fut Serge Meunier, créateur de la petite vie. Ce jour-là, il était apparu à l’émission animée par Julie Snyder, et le lendemain, nous avions vendu plus de billets que le jour où nous avions confirmé la venue de la no 1 mondiale. Richard Legendre

Legendre a appris ce jour-là qu’il fallait se rapprocher du public afin de créer la popularité et le succès. Cette façon de faire a encore la cote aujourd’hui.

Richard Legendre écoute attentivement le récit d'Eugène Lapierre Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Chabot

Rester dans le coup

Eugène Lapierre a hérité des rênes du tournoi quand Legendre a fait le saut en politique en 2001. « Je n’étais pas très content qu’il parte », a indiqué Lapierre, mi-figue, mi-raisin.

« Dès cet instant, j’ai figuré que mon principal défi était de ne pas laisser le tournoi se faire dépasser par la compétition internationale. Les autres tournois ne sont pas tous comme le nôtre qui est organisé par notre fédération nationale », a-t-il souligné.

« Ailleurs, ce sont des gens d’affaires, des milliardaires qui investissent leur fortune pour créer des tournois. On voit ce qui se passe à Shanghaï, à Madrid ou à Indian Wells. Tennis Canada doit garder le pas », a ajouté Lapierre, avant de parler des améliorations apportées au fil des récentes années.

Il a mentionné les salons corporatifs, le court Banque Nationale, les courts intérieurs et les terrains en terre battue aménagés à l’étage, la rénovation de la galerie de presse en 2011.

Mais Lapierre n’oublie pas de souligner que sans l’appui du public, le tournoi ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Il en veut pour preuve une situation survenue à son premier tournoi féminin en tant que directeur.

Serena Williams est blessée et avant son premier match, le père de l’Américaine vient avertir Lapierre que sa fille ne pourra disputer le tournoi. Le stade est rempli à craquer et après une négociation ardue, il obtient de Serena qu’elle vienne s’adresser à la foule.

À la suggestion de Lapierre, c’est en français qu’elle s’est excusée auprès du public, qui l’avait chaleureusement applaudie.

C’est ça Montréal. On donne un bon show. Mais s’il n’y a personne dans les gradins, ça ne fonctionnera pas. Mais tous les joueurs et les joueuses nous le disent. Les gens d’ici sont vraiment fins. C’est plein même le premier vendredi pour les entraînements. Les joueurs sont émerveillés, et ils apprécient. Eugène Lapierre

Lapierre, qui a de nouveau prêché en faveur d’un toit rétractable pour le stade IGA, a rappelé que le tournoi de Montréal a été mis à l’épreuve dans le passé et qu’il avait survécu en raison de ses innovations.

Pour lui, il faut rester devant la parade.