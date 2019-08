Andreescu contre Bouchard à Toronto, Auger-Aliassime contre Pospisil à Montréal

Le hasard a fait en sorte que Bianca Andreescu et Eugenie Bouchard s'affronteront au premier tour à la Coupe Rogers de Toronto, tandis que Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil se rencontreront d'entrée de jeu à Montréal.

Les organisateurs de la Coupe Rogers de Montréal et de Toronto ont procédé vendredi au tirage au sort afin de déterminer le tableau principal de chaque tournoi.

Andreescu et Bouchard se retrouveront l'une devant l'autre pour une deuxième fois sur le circuit de la WTA. La première avait dominé la seconde 6-2 et 6-0 au mois de janvier en quarts de finale du Challenger de Newport Beach.

« Je suis très heureuse d’être ici, mon épaule va bien, affirme Andreescu. Ç'a été un peu compliqué après Indian Wells, je crois que j’ai recommencé à jouer trop vite. Je n’ai pas vu ça comme un pas de recul, j’essaie toujours de m’améliorer. »

L'adolescente Leylah Annie Fernandez, âgée de 16 ans, se mesurera d'emblée à une joueuse issue des qualifications. La gagnante croisera le fer avec l'Américaine Sloane Stephens, tête de série no 7 et finaliste à Montréal en 2018 après un revers en finale contre la Roumaine Simona Halep.

Des retrouvailles pour Auger-Aliassime et Pospisil

Auger-Aliassime et Pospisil, respectivement classés aux 22e et 207e rangs de l'ATP, s'étaient pour leur part déjà affrontés plus tôt cette saison au premier tour à Wimbledon.

Le prodige montréalais avait décroché une victoire en quatre manches de 5-7, 6-2, 6-4 et 6-3.

Les deux hommes feront équipe en double. Il s'agira d'une première association pour le Québécois et le Britanno-Colombien.

L'Espagnol Rafael Nadal et les têtes de séries nos 2 à 8 profiteront d'un laissez-passer au tour initial. Le favori, également champion en titre du tournoi, se dressera devant l'Australien Alex de Minaur, 25e, ou un qualifié au deuxième tour.

L'écart au classement de l'ATP entre Milos Raonic et Denis Shapovalov et leurs rivaux est bien moindre que celui entre Auger-Aliassime et Pospisil.

Raonic, 20e, croisera la raquette avec l'Américain Taylor Fritz, 28e, tandis que Shapovalov, 31e, a rendez-vous avec le Français Pierre-Hugues Herbert, 38e.

Le Grec Stefanos Tsitsipas (no 4) bataillera avec Raonic ou Fritz au deuxième tour. Le finaliste à Toronto l'an dernier participe actuellement au tournoi de Washington.

Le vainqueur du duel opposant Shapovalov à Herbert aura comme deuxième adversaire l'Autrichien Dominic Thiem (no 2).

Peter Polansky aura aussi un représentant français dans les pattes au tour initial. Le 163e joueur mondial sera confronté à Gaël Monfils, 19e.

Le Français Jo-Wilfried Tsonga a obtenu jeudi le quatrième et dernier laissez-passer. Les trois autres avaient été offerts mardi à Polansky, Pospisil et Brayden Schnur.

Le premier tour des qualifications commencera samedi. Les joueurs en action devront signer deux victoires pour intégrer le tableau principal. Schnur devra patienter jusqu'à dimanche pour connaître l'identité de son premier rival.