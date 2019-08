« Continuer à marquer des points » - Lance Stroll fait son bilan de mi-saison

Au 7e rang du classement, Racing Point n'a plus que huit points de retard sur Renault. Avant le Grand Prix d'Allemagne, l'écart était de 20 points.

De plus, Racing Point se donne un petit coussin par rapport à l'équipe Haas. Racing Point avait trois points d'avance avant le Grand Prix d'Allemagne, elle en a maintenant cinq.

Évidemment, les calculs seront à refaire dimanche, au soir du Grand Prix de Hongrie.

Avant d'entrer en piste sur le Hungaroring, Lance Stroll a pris le temps de faire son bilan de la mi-saison pour Radio-Canada Sports.

« C’est une année très compétitive. Les marges sont très petites entre les équipes, rappelle-t-il. Un dixième de seconde, deux dixièmes, ça change beaucoup en termes de positions. »

Ce qui lui a fait mal en qualification, alors qu'il a dû attendre la 11e épreuve de la saison avant de réussir à passer en Q2, c'est la deuxième portion de la séance.

Bloqué dans le dernier quart (P16 à P20) de la grille de départ, le Québécois pouvait difficilement en course remonter dans les points, réservés aux 10 premiers (P10 à P1).

Lance Stroll pendant le Grand Prix d'Allemagne Photo : RDS/TSN

Il a finalement réussi à se débarrasser de ce boulet à Hockenheim, où il a pu enfin passer en Q2. Cela dit, Stroll est encore loin du top 10 en qualification, ce qui rend ses dimanches laborieux.

« Le début de saison a été difficile, mais on a quand même marqué de bons points. En Australie (2), à Bakou (2), au Canada (2) et en Allemagne la semaine passée, on a marqué beaucoup de points (12), et c’est ça qui est important, précise le Québécois, marquer des points quand on peut, chaque fin de semaine.

« Et on va essayer de continuer comme ça le reste de l’année », ajoute-t-il.

Si Stroll a inscrit 18 points au total, son coéquipier Sergio Pérez en a marqué 13, et Racing Point a obtenu des points dans 6 des 11 épreuves disputées.

Lance Stroll débarquait de chez Williams où il n'arrivait pas à progresser, et il a trouvé chez Racing Point une équipe avec nettement plus de moyens depuis son rachat en août 2018 par le consortium dirigé par son père, Lawrence Stroll.

Volant garanti ? Peut-être. Pour Stroll, c'est une première saison pour apprendre, sans l'angoisse d'avoir à faire des résultats pour garder son volant en 2020.

Alors, dans ce contexte, le Québécois a pris son temps pour trouver ses repères.

« C’est une expérience complètement différente de ce que j’ai vécu l’an dernier, admet-il. J’ai vraiment aimé la première partie de la saison avec l’équipe.

Lance Stroll et son ingénieur Brad Joyce lors des essais en présaison à Barcelone Photo : Twitter / Racing Point

« Je me suis senti très à l’aise avec mes ingénieurs tout de suite, et j’ai appris beaucoup dans les premières courses, et j’apprends encore [des choses] sur la voiture, affirme-t-il, et comment l’équipe travaille. »

L'équipe Racing Point est en pleine mutation depuis le rachat du consortium. Un rachat qui a remis sur les rails la conception et la préparation de la voiture de 2019, la RP19, qui avait subi des retards en 2018 à cause du manque d'argent et des craintes de mise en liquidation.

Le début de la saison 2019 en a souffert, car la voiture n'était pas au niveau souhaité. Les essais en présaison à Barcelone l'ont confirmé. Cela dit, l'équipe canado-britannique avait enfin un budget suffisant pour développer la voiture tout au long de l'année.

D'ailleurs, une évolution majeure, une version B de la monoplace était prévue pour la fin juillet. Les nouveautés aérodynamiques (pontons et capot moteur) sont apparues à Hockenheim, les nouveautés mécaniques (suspension) sont apparues vendredi en Hongrie.

Tous ces développements et les points marqués en Allemagne donnent un nouvel élan à la formation.

« Marquer des points comme équipe, c’est ça qu’on veut faire [dans la deuxième moitié de saison], dit Stroll. L’objectif c’est de finir en 5e place au championnat. »

Racing Point doit aller chercher 11 points pour rattraper Toro Rosso, après avoir dépassé Renault. L'objectif est réaliste. L'équipe française qui souffre d'un manque de fiabilité n'est plus très loin au classement (8 points).

Il reste 10 courses à disputer. Le potentiel de points à aller chercher est énorme, mais Stroll se montre prudent.

« Je pense que la 4e place, avec McLaren, ça commence à être difficile, estime-t-il, mais si on peut se battre avec des équipes comme Renault, Haas, Toro Rosso, c’est ça l’objectif. »

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Lance Stroll se bat avec Kevin Magnussen de l'équipe Haas durant le Grand Prix de Chine. Photo : Getty Images / Charles Coates

L'équipe McLaren est en net regain de forme, et a déjà marqué 70 points. Elle a 28 points d'avance sur Toro Rosso, 31 points sur Renault et 39 points sur Racing Point.

De l'efficacité des nouveautés aérodynamiques et mécaniques sur la RP19 dépend de la réussite de la seconde moitié de saison de l'équipe Racing Point.

En Hongrie, sur le petit circuit sinueux du Hungaroring, Racing Point ne se montre pas très optimiste quant à ses chances de marquer des points. L'an dernier, l'équipe y avait connu son pire week-end de la saison.

Vendredi, Stroll et son coéquipier Sergio Pérez ont fini les premiers essais libres à deux secondes du temps de référence.

C'est au retour de la pause estivale, sur les circuits rapides de Spa, en Belgique, et de Monza, en Italie, où la RP 19 pourra mieux s'exprimer, que Lance Stroll et Racing Point sauront (si les nouveautés donnent les résultats espérés) de quoi sera fait la suite de leur saison.

En sachant que le travail continue à l'usine de Silverstone et que la voiture évoluera encore cet automne.