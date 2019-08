[2019/08/03] Jeux panaméricains - Lima, Pérou

[Jeux panaméricains - Lima, Pérou]

[Samedi 3 août]

[9 h 50 à 11 h 30 (HAE)#Surf - Planche à pagaie (stand up paddle) - Tour préliminaire]

[12 h à 14 h 50 (HAE)#Cyclisme sur piste - Hommes (Poursuite par équipes - qualification et Sprint - Hommes - Demi-finales) / Femmes (Omnium et Sprint - Huitièmes de finale)]

[14 h 50 à 17 h 35 (HAE)#Gymnastique rythmique - Concours complet]

[19 h 30 à 23 h (HAE)#Plongeon - Hommes (3 m synchro - Finale) / Femmes (10 m - Finale)]