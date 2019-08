L’ancienne cycliste Lyne Bessette veut faire le saut en politique fédérale avec le PLC

« Au début, je pensais que ça allait être quelque chose qui ne m’intéressait pas. Mais quand je me suis fait approcher, je me suis rendu compte que j'étais rendue là dans ma vie : aider les autres, écouter les gens, essayer de faire quelque chose. Utiliser tout ce que j'ai appris dans un sport pour l'amener au niveau public, être plus près des gens encore, nous a-t-elle confié après une entrevue au sommet du mont Sutton, pour un reportage qui sera présenté à l'émission Podium.

« Quand tu es athlète, bien sûr tu rencontres des gens, mais c’est toujours entre deux valises. Là, je veux prendre le temps et surtout redonner à la société », raconte celle qui a fini 22e à la course sur route des Jeux de Sydney en 2000, 16e au contre-la-montre olympique d’Athènes, en 2004, et qui a été championne canadienne de ces deux épreuves.

Lyne Bessette, 44 ans, est restée très active après avoir pris sa retraite du cyclisme sur route. Elle a participé à plusieurs courses extrêmes, dont des ultramarathons et des triathlons. Il y a quelque chose de sportif à faire le saut en politique, pense-t-elle.

Oui, c'est un sport extrême, une dame me l'a dit, mais je pense que je suis prête à faire le saut. C’est une tentative. Il faut quand même que je me fasse élire, mais je vais tenter ma chance. Ce que je veux apporter, c’est le côté droit que j’ai appris dans le sport. Lyne Bessette

Lyne Bessette brigue un poste dans la même région où a été élue sur la scène provinciale l’ancienne championne de patinage de vitesse sur courte piste Isabelle Charest, députée caquiste de Brome-Missisquoi et ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine.

« Je vais commencer par le début. L'important, c'est de se faire élire. Après ça, on verra », dit-elle quand on lui demande si elle ambitionne aussi de devenir ministre.