Encore plusieurs médailles canadiennes à Lima

Défaites par les Américaines en finale, les Canadiennes ont décroché l’argent à la poursuite par équipe en cyclisme sur piste.

Erin Attwell, Miriam Brouwer, Maggie Coles-Lyster et Laurie Jussaume ont franchi l’arrivée près de trois secondes après leurs rivales au tour ultime.

« Elles [les Américaines] sont très fortes. Nous avons fait notre meilleur temps à vie, mais ça n’a pas été assez pour les battre. Il faut leur donner le crédit qu’elles méritent », a indiqué Jussaume.

« Il y a beaucoup de positif à ressortir. Notre exécution était vraiment bonne aujourd’hui. Nous savions que nous étions prêtes et nous avons fait une excellente course. C’est sûr que nous souhaitions l’or, mais nous sommes quand même contentes de notre résultat. »

La cycliste de Contrecoeur profitera maintenant d’une courte période de repos avant de participer au contre-la-montre individuel en cyclisme sur route, une épreuve qu’elle aborde avec beaucoup d’enthousiasme.

« La glace est brisée et il y a moins de stress, c’est certain. Ça fait une semaine que je suis ici, je me suis habituée à l’environnement et je suis de plus en plus à l’aise. Ce sera un beau défi, et je me sens prête », a-t-elle dit.

La Colombie a pris le 3e rang en l’emportant contre le Mexique.

Une médaille d'argent en plongeon

Nathan Zsombor-Murray et Vincent Riendeau sont montés sur la deuxième marche du podium au 10 m synchro. Ils ont obtenu la note de 396,12 points pour leurs six plongeons.

Les Mexicains Ivan A. Garcis Navarro et Kevin Berlin Reyes ont dominé la compétition et ont remporté l'or avec un total de 431,10 points.

Les Brésiliens Isaac Nascimento De Souza et Kawan Figueredo Pereira (375,81) ont pris le 3e échelon.

Le Canada a également obtenu deux médailles d’or en badminton.

En finale du double masculin, Jason Ho-Shue et Nyl Yakura l’ont emporté 21-11, 19-21 et 21-18 sur les Américains Phillip et Ryan Chew. En finale du double féminin, Rachel Honderich et Kristen Tsai ont balayé les Américaines Kuei-Ya Chen et Jamie Sue en deux manches de 21-10 et 21-9.

Toujours en badminton, le Canadien Brian Yang a décroché l'argent. Il a été battu en deux manches (19-21 et 10-20) par le Brésilien Ygor Coelho en finale du simple masculin.