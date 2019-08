Petra Kvitova, blessée, se retire de la Coupe Rogers

La Tchèque, 6e joueuse mondiale et double championne de Wimbledon¸ (2011 et 2014), a besoin de plus de temps pour se remettre d’une blessure au bras qui s’est manifestée aux Internationaux de France à Paris.

Tennis Canada a confirmé vendredi avoir reçu la mauvaise nouvelle pour les amateurs torontois.

« Je suis vraiment très déçue d’avoir à me retirer de la Coupe Rogers », a commenté Kvitova.

« Ma blessure à l’avant-bras continue de me causer des problèmes et, sur les conseils de mon équipe médicale, j’ai pris la décision de ne pas faire le voyage au Canada. Toronto me manquera. »

À la suite du retrait de Kvitova, Serena Williams fait maintenant partie des huit premières têtes de série et elle disputera son premier match dans le cadre de la séance du mercredi soir.

La gagnante de 23 tournois du grand chelem est championne de la Coupe Rogers en 2001, 2011 et 2013.

Pour sa part, sa soeur Venus prendra la place laissée libre par Kvitova au tableau principal et son laissez-passer de la WTA sera remis à la Russe Svetlana Kuznetsova.