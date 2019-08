Hamilton le plus rapide des premiers essais en Hongrie, Stroll 18e

Hamilton est tout juste remis de son virus et en meilleure forme qu'à Hockenheim.

Il a utilisé six trains de pneus : un train de tendres, un train d'intermédiaires (pluie fine) et quatre trains de mi-durs.

Il a enregistré un premier chrono de référence de 1 min 17 s 233/1000. Au terme de ses 41 tours, il a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a perdu le contrôle de sa monoplace à deux reprises dans la première séance (FP1).

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a fait le 3e temps, à 166 millièmes de seconde du Britannique.

La séance a été perturbée par une légère pluie après 20 minutes de travail sur les 90.

Valtteri Bottas (Mercedes-Benz) n'a pu boucler que deux tours à cause d'un problème de moteur, qui l'a obligé à rentrer au garage après 7 minutes de travail.

L'équipe allemande a précisé avoir décidé de le remplacer pour un bloc usagé. Comme le moteur a déjà été utilisé cette saison, le Finlandais ne sera pas pénalisé sur la grille de départ.

La nouvelle suspension de Racing Point

L'équipe Racing Point a apporté à Budapest une toute nouvelle suspension. Après les nouveautés aérodynamiques en Allemagne, voici une modification mécanique qui confirme le travail de développement fait en usine pour faire évoluer la RP19.

L'équipe a choisi le petit circuit sinueux de Budapest pour évaluer en piste la nouvelle suspension, qui a pour mission de stabiliser un peu plus la voiture en virage, en complémentarité aux nouveautés aérodynamiques.

« Nous allons évaluer vendredi ces nouveautés d'ordre mécanique, a dit Pérez jeudi. Le but est de faire un autre pas en avant, après celui fait en Allemagne. »

Lance Stroll et Sergio Pérez travaillent donc vendredi avec cette nouvelle suspension et ont besoin de repères.

Ils ont tous les deux perdu le contrôle de leur monoplace lors de la première séance d'essais libres.

Lance Stroll Photo : Twitter

Lance Stroll en Hongrie Photo : Twitter

Stroll d'abord a glissé à la 28e minute au moment où une pluie fine commençait à tomber.

Sa RP19 est sortie de piste au virage no 7. Et après un mouvement circulaire de 360 degrés, il a pu repartir.

Pérez a lui aussi glissé au même endroit, à la 58e minute, sur une piste apparemment sèche.

Ni l'un ni l'autre n'a endommagé sa voiture, mais l'équipe a préféré écourter la séance en piste pour vérifier les monoplaces au garage.

Le Canadien a fait 34 tours et a utilisé six trains de pneus : trois trains de tendres, un train d'intermédiaires (pluie fine) et deux trains de mi-durs. Son meilleur chrono de la séance (1:19,722) est à 2,5 secondes du temps de référence.

La deuxième séance d'essais libres est programmée de 9 h (HAE). Des cellules orageuses et de la pluie sont prévues au-dessus du circuit.

Résultats de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie :