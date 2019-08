Milos Raonic et Félix Auger-Aliassime éliminés presque au même moment à Washington

Félix Auger-Aliassime a subi la défaite contre Marin Cilic sur le court principal et, moins d'une minute plus tard, Milos Raonic a connu le même sort contre l'Allemand Peter Gojowczyk sur le court John A. Harris.

Cilic l'a emporté 6-3 et 6-4 sur le Québécois de 18 ans alors que Gojowczyk a prévalu avec un pointage des plus similaires contre Raonic, 6-4 et 6-4.

Neuvième tête de série, Auger-Aliassime a commis 11 doubles fautes et a gagné seulement 7 des 25 points disputés sur ses deuxièmes balles de service. Il a été victime de quatre bris de service, dont trois lors de la première manche.

Cilic, 6e tête de série, a sauvé trois des quatre balles de bris qu'il a accordées à son rival. Il s'est imposé en 1 heure 26 minutes, sur la 11e double faute du Québécois.

De son côté, Raonic, 8e tête de série, a réussi sept as, mais a placé seulement 51 % de ses premières balles de service en jeu.

Gojowczyk, qui a été repêché après avoir été éliminé lors des qualifications, a profité des deux balles de bris accordées par Raonic pour remporter les deux manches du duel.

Lors des quarts de finale, Cilic affrontera le gagnant du duel entre l'Américain Frances Tiafoe et le Russe Daniil Medvedev. Pour sa part, Gojowczyk croisera le fer avec le Britannique Kyle Edmund, qui a vaincu le Français Jo-Wilfried Tsonga 4-6, 6-3, 6-4.