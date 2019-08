Comment se portent les joueurs canadiens à l'aube de la Coupe Rogers?

Le printemps a été splendide pour les joueurs de tennis canadiens. Bianca Andreescu a remporté le tournoi d'Indian Wells . Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont atteint les demi-finales à Miami . Où en sont-ils à quelques jours de la Coupe Rogers, grand rendez-vous de l'année sur leurs terres, à Montréal et à Toronto?

Le volet masculin présenté au stade IGA du parc Jarry ne manquera pas de têtes d'affiche canadiennes. Milos Raonic (no 20), Félix Auger-Aliassime (no 22), Denis Shapovalov (no 31) sont du tableau principal en raison de leur classement mondial. S'ajoutent Brayden Schnur (no 99), Peter Polansky (no 163) et Vasek Pospisil (no 207), à qui les organisateurs ont donné des laissez-passer.

Auger-Aliassime est prêt pour sa première Coupe Rogers à Montréal. Il avait raté le rendez-vous de 2017 en raison d’une blessure au poignet gauche, et s'était rendu au deuxième tour l'été dernier à Toronto. Il sent qu'il a un coup à jouer. Le Québécois de 18 ans connaît une ascension fulgurante depuis le début de la saison, qui l'a amené jusqu'au 22e rang mondial. Il arrive dans la métropole québécoise dans d'excellentes dispositions.

Avant d'être stoppé cette semaine à son deuxième match à Washington, à son premier tournoi sur surface dure cet été, il a fait bonne impression sur terre battue. Il n'a perdu que contre des joueurs bien établis Alexander Zverev, Kei Nishikori, Rafael Nadal et Borna Coric et s'est rendu jusqu'en finale à Lyon.

Sur gazon, il a atteint le carré d'as au Queen's, la finale à Stuttgart et le troisième tour à Wimbledon.

Il a le moyen de ses ambitions et ne manque pas de confiance

« Je veux aller loin dans le tournoi. Ce sont des tournois comme ça que je veux gagner maintenant », confiait-il à la mi-juillet à propos de ses attentes pour la Coupe Rogers.

Shapovalov pour se relancer

Denis Shapovalov a fait rêver les amateurs à Montréal en 2017 en battant Rafael Nadal pour ensuite atteindre les demi-finales. Mais il semble s’être enlisé depuis quelques mois.

Après avoir atteint le 20e rang à la suite de sa présence en demi-finale à Miami en mars, il a montré une fiche de 2-9 durant les saisons sur terre battue et sur gazon.

Denis Shapovalov Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Le jeune homme de 20 ans n’a pas gagné un match en deux mois et demi.

Félix-Auger Auger-Aliassime n’hésite pas une seconde et se porter à la défense de son ami.

Écoutez, Denis a 20 ans, j'en ai presque 19, tout comme Bianca [Andreescu]. Si tout se déroule bien, avec un peu de chance, nous passerons de nombreuses années sur le circuit, et nous partagerons de grands moments avec les partisans. Je demanderais donc aux amateurs d'être patients, tout comme nous. Félix Auger-Aliassime

Après avoir soigné une blessure à un genou qui l'a contraint à déclarer forfait à Paris, grand rendez-vous de la saison sur terre battue, Milos Raonic a glané de bons résultats sur gazon (demi-finales à Stuttgart, quarts de finale au Queen's, huitièmes de finale à Wimbledon) qui lui ont permis de se maintenir dans le top 20 mondial.

La surface dure du stade IGA convient très bien à son jeu tout en puissance et à ses services de feu. La Coupe Rogers sera pour lui une belle répétition avant les Internationaux des États-Unis, dernier tournoi majeur de la saison.

L'Ontarien de 28 ans aimerait bien revenir dans le top 10, et que Shapovalov et Auger-Aliassime l'y accompagnent, mais il prône la patience.

Pour faire partie du top 10, il faut que tu expulses quelques joueurs. Qui va se faire expulser, et quels sont ses résultats? Si on compte Félix, Denis et moi, alors il ne reste que sept places pour les autres sur le reste de la planète. Ce sera très difficile à accomplir. C'est faisable. Mais pour y parvenir, ça prendra du temps. Milos Raonic

Milos Raonic Photo : Getty Images / Julian Finney

Bianca Andreescu et son épaule

Bianca Andreescu n’a disputé qu’un seul match depuis sa victoire à Indian Wells. Ça s’est passé au premier tour des Internationaux de France. Après sa victoire, elle s'est retirée.

Après s’être taillé une place parmi les 25 meilleures joueuses à la WTA, elle a dû composer avec une blessure à l'épaule droite subie à Miami.

Bianca Andreescu Photo : Getty Images / Philippe Lopez

Andreescu n’a pas encore soumis son épaule à un entraînement intensif, pas plus qu’à un haut volume de mouvements répétitifs. Il y a lieu de se demander dans quelle forme elle se présentera à Toronto.

Enfin, Eugenie Bouchard vient de subir huit revers d’affilée.

Eugenie Bouchard Photo : Getty Images / Mike Hewitt

À l’instar de Leylah Annie Fernandez, c’est grâce à une invitation que Bouchard a obtenu une place dans le tableau principal.

Celle qui a amorcé l’année au 79e rang mondial et qui n’a pas gagné un match depuis février a été expulsée du top 100. Elle est maintenant 114e.