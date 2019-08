La patineuse américaine Ashley Wagner révèle avoir été agressée sexuellement

Coughlin s'est donné la mort à 33 ans, en janvier. Quelques mois plus tard, son ancienne partenaire Bridget Namiotka avait révélé qu'il l'avait agressée sexuellement « pendant deux ans ».

« John a fait souffrir au moins dix personnes, dont moi », avait confié la patineuse.

Dans un récit publié jeudi par le quotidien américain USA Today, Ashley Wagner, 28 ans, accuse également Coughlin de l'avoir agressée, en juin 2008 après une fête entre coéquipiers alors qu'elle avait 17 ans. Selon Wagner, le patineur se serait glissé dans son lit, l'aurait embrassée et lui aurait fait subir des attouchements.

« J'étais complètement paralysée par la peur, confie Wagner au USA Today. Je suis allée dans cette maison pour m'amuser avec mes amis. Et il a brisé tout ça », a ajouté la médaillée de bronze par équipes aux Jeux olympiques d'hiver de 2014.

Coughlin avait été sacré champion des États-Unis en couples en 2011 avec Caitlin Yankowskas, et en 2012 avec Caydee Denney. Devenu entraîneur et analyste télé après la fin de sa carrière d'athlète, il avait été suspendu à titre provisoire en décembre 2018 par sa fédération et par le centre américain pour un sport sûr (Safesport) pour des faits dont la nature n'avait pas été précisée.

Cette suspension avait été prolongée jusqu'à nouvel ordre, deux jours avant sa mort et à une semaine des Championnnats des États-Unis 2019.