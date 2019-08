Ignacio Piatti de retour dans l'axe... pour de bon?

La question n’avait rien de saugrenu. S’il est vrai qu’une tendinite au genou avait mis fin prématurément à sa saison 2014, l’Argentin venait de terroriser l’Amérique du Sud sur l’aile gauche pour San Lorenzo, champion de la Copa Libertadores cette année-là. C’est vers la fin de 2015 que le nouvel entraîneur du Bleu-blanc-noir, Mauro Biello, a replacé Piatti à gauche. Avec les résultats qu’on connaît.

Aujourd’hui, revoilà Piatti dans l’axe, derrière l’attaquant Maxi Urruti (ou à ses côtés, c’est selon). Et pour y rester, semble-t-il, d'après le principal intéressé.

« Maintenant, j’ai perdu beaucoup [sur le plan] physique avec la blessure, a reconnu Piatti avant l’entraînement de jeudi. Je suis revenu mercredi dernier, en Coupe du Canada. C’était bien pour commencer à monter l’intensité physique, mais je ne peux pas jouer du côté gauche. On a besoin de défendre aussi, et je pense que Lassi [Lappalainen] est un grand joueur qui va nous aider beaucoup. Il est très rapide. Il peut jouer de ce côté, et Orji [Okwonkwo] de l’autre côté. »

Maintenant que Lassi a marqué deux buts, je ne peux pas jouer à gauche! Ignacio Piatti

Urruti ne s’en plaindra pas. L’attaquant présente des statistiques de milieu de terrain : un maigre but, mais six mentions d’aide. Les cyniques diront que sa saison se résume en une action, c’est-à-dire lorsque son pied gauche a bloqué son propre tir du droit, samedi dernier, dans la victoire de 4-0 de l’Impact contre l’Union de Philadelphie.

Il est probablement coupable de sa part de ratés, mais Urruti travaille comme un forcené pour le collectif, et il ne peut jouer qu’avec les ballons qu’on lui donne. Il voit d’un bon œil la présence de Piatti à ses côtés.

« C’est bien, parce que j’ai besoin de plus de soutien, a souligné Urruti. Quand je joue avec Nacho, qui est un excellent joueur, nous sommes plus en mesure d’attaquer des deux côtés du terrain. C’est important de pouvoir jouer avec lui. Il est incroyable. Il a été blessé longtemps, mais quand on le voit à l’entraînement et dans les matchs, il joue à 100 %. Il est formidable. »

Piatti, en effet, n’a pas semblé appliquer les freins mercredi dernier, contre le York9 FC en Championnat canadien, puis contre Philadelphie. Il retrouve tranquillement ses repères dans l’axe, même s'il disait il y a quatre ans à peine qu’il préférerait toujours jouer à gauche. Il n’a pas besoin de réaliser les replis défensifs qu’un jeune Lappalainen s’efforce de réaliser sur l’aile. Il est plus près du but que s’il était encore sur un côté.

Il n’en demeure pas moins qu’avec la qualification aux demi-finales du Championnat canadien, les matchs vont continuer à s’enchaîner. Piatti devra choisir ses batailles, en collaboration avec son entraîneur Rémi Garde.

« C’est vrai que je ne peux pas jouer samedi, puis mercredi et samedi encore, a-t-il avoué. Peut-être que, des trois matchs, je peux en jouer deux. Il faut parler avec lui et voir ce qu’il pense de ça. Je ne sais pas si je vais jouer au Colorado [contre les Rapids, ce samedi], puis ensuite le match en Coupe. »

« Mais c’est vrai qu’on a beaucoup de matchs, a-t-il poursuivi. Ce sont des matchs décisifs en MLS et en Coupe du Canada. On est préparés pour ça. C’est bien d’avoir gagné les deux derniers matchs pour la confiance. Je pense que le groupe est bien en vue des deux derniers mois. »

Heureusement pour Rémi Garde, l’infirmerie n’est plus aussi occupée qu’à certains moments plus délicats de la saison. Seuls Daniel Kinumbé, Bacary Sagna et Victor Cabrera ont raté la séance de jeudi à cause de pépins physiques. Samuel Piette a repris l’entraînement. La planification n’est plus compliquée comme avant.

Et ce nouveau dispositif tactique, en plus, convient à merveille à sa vedette argentine.

« Il a un rythme qui n’est pas encore celui d’un joueur qui peut assimiler tous les matchs, tous les déplacements, a souligné Garde. Je discute beaucoup avec Nacho. On fait ça avec intelligence. La bonne nouvelle, c’est qu’il a pu faire deux matchs en très peu de temps et qu’il n’a pas de douleur. Il faut juste s’assurer qu’on le remet dans le rythme de la compétition sans risque. Mais je le fais en relation étroite avec lui, pour le bien de l’équipe et pour ne pas le perdre. »