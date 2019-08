Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina prêts pour leur rentrée

Réuni depuis à peine cinq mois, le couple de patineurs formé de Lubov Ilyushechkina et de Charlie Bilodeau se prépare pour une première sortie officielle.

Ils participent ce week-end à Pierrefonds aux Championnats d’été du Québec. Ce sera l’occasion pour eux de tester leurs programmes court et long devant public et jury.

Tout va vraiment bien. C’est certain qu’après cinq mois, les compétitions approchent et on commence à rouler les programmes. C’est là que la vraie game embarque. Charlie Bilodeau

Ce rendez-vous leur servira à jauger les ajustements qu’il faudra inévitablement apporter avant d’aborder la saison 2019-2020.

« Nous allons tester nos programmes. Ce sera la première fois où l’on présentera nos trucs en public. Ce sera aussi un moment d’apprentissage pour nous deux pour savoir comment on réagit ensemble dans un contexte où il faut vraiment performer sur demande », a expliqué Bilodeau, ancien partenaire de Julianne Séguin, avec qui il a fini 9e aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Il est aussi déjà prévu qu’ils participeront aux Internationaux Patinage Canada à Kelowna, en Colombie-Britannique, du 25 au 27 octobre. Ils seront également présents au Grand Prix ISU de Chine, à Chongqing, du 8 au 10 novembre.

Ilyushechkina et Bilodeau mettent en pratique les conseils de Lyndon Johnston. Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

La chimie est là

Ils se sentent à l’aise sur la patinoire l’un avec l’autre. Ilyushechkina a expliqué qu’elle était heureuse de patiner avec Bilodeau.

Je suis très contente. J’aime beaucoup notre progression. J’aime beaucoup notre programme et les éléments qu’il comprend. Chaque jour, on travaille beaucoup sur les détails et ça marche bien. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Lubov Ilyushechkina

Lors de notre passage, leur entraîneur Richard Gauthier avait cédé sa place à Lyndon Johnston.

Ce Manitobain médaillé d’argent en couple aux côtés de la Québécoise Cindy Landry aux mondiaux de 1989 était présent afin de polir la réalisation des portées. Ilyushechkina et Bilodeau étaient des élèves attentifs.

Ils sont satisfaits des progrès enregistrés en tant que duo depuis la première fois où ils ont patiné ensemble, en mars dernier.

Ils s'accordent pour dire qu’une très bonne chimie s’est installée entre eux et qu’ils voient du même œil la manière de travailler et de fonctionner à l’entraînement.

« C'est la facilité qu'on a à travailler. C'est la joie de patiner chaque jour, de faire les éléments, de progresser », a souligné Bilodeau.

Pour sa part, Ilyushechkina a vanté les qualités de son partenaire. « Oh oui! J'aime bien travailler avec Charlie. On s'ajuste bien ensemble. Nous progressons sur la même courbe et au même rythme, et c'est très agréable. »

Il y a de ces étincelles dans les regards qui ne mentent pas.

À les voir répéter les mêmes mouvements avec le sourire, on sent tout l’engagement qu’ils ont l’un envers l’autre et envers leur sport.