[EN DIRECT] Jennifer Abel et Pamela Ware en or au 3 m aux Jeux panaméricains

Les plongeuses Jennifer Abel et Pamela Ware ont remporté l'or au 3 m synchro des Jeux panaméricains, à Lima, au Pérou, jeudi.

Le duo canadien s'est imposé devant les Américaines Brooke Schultz et Sarah Bacon, médaillées d'argent, et les Mexicaines Paola Milagros Espinosa Sanchez et Dolores Hernandez Monzon, médaillées de bronze.

À égalité avec les Américaines après le premier plongeon, Abel et Ware ont pris l'avance au 2e plongeon et ne l'ont plus perdu par la suite. En fait, elles ont réussi le meilleur pointage lors des quatre derniers plongeons de la finale, culminant avec un 74,10 points lors du cinquième plongeon.

En cyclisme sur piste, les Canadiennes Amelia Walsh et Kelsey Marie Mitchell, auteures du 2e temps des qualifications en sprint par équipes, ont fait face lors de la finale aux Mexicaines, premières des qualifications. Mais les Mexicaines ont confirmé leur forme pour gagner l'or avec un temps de 33,424 s contre 34,096 s pour les médaillées d'argent.

En boxe, la Canadienne Myriam Da Silva se battra contre l’Américaine Oshae Jones pour le titre des mi-moyennes.

Horaire de la journée :

10 h 50 - 13 h : Plongeon - Hommes - 1 m - Tour préliminaire

11 h 05 - 14 h 05 : Baseball - Canada c. Colombie - Tour préliminaire

13 h - 14 h 40 : Cyclisme sur piste - Hommes (Omnium et Sprint par équipe) / Femmes (Sprint par équipes)

16 h 30 - 18 h 30: Handball - Hommes - États-Unis c. Cuba - Tour préliminaire

19 h 05 - 21 h 25 : Cyclisme sur piste - Hommes (Omnium - finale et sprint par équipe - finle) / Femmes (Poursuite par équipe - 1er tour et Sprint par équipe - Finale)

19 h 30 - 23 h : Plongeon - Hommes (1 m finale) / Femmes (3 m synchro - finale)