Les joueurs de la MLS se préparent pour un conflit de travail en 2020

Alors que la convention collective doit prendre fin le 31 janvier 2020, le directeur de l'Association des joueurs, Bob Foose, a indiqué qu'une « grève n'était jamais l'objectif et que ce n'est pas le nôtre ».

Mais il a ajouté que « nos joueurs se sont préparés et discutent constamment depuis l'année dernière face à la possibilité d'un conflit de travail. Nous continuons ces discussions et nous élaborons des plans à grande et à petite échelles. C'est ce que nous devons faire. Nous devons être prêts. »

Foose était flanqué lors de la conférence de presse à Orlando de trois joueurs membres du comité de négociation : Brad Guzan et Leandro Gonzalez Pirez d'Atlanta United, ainsi que Walker Zimmerman du Los Angeles FC.

« Si nous nous assoyons chacun à la table, que nous travaillons fort pour trouver un terrain d'entente, je pense que nous pourrons trouver un accord qui sera bénéfique pour les joueurs et la ligue », a poursuivi Foose, tout en insistant sur le fait que le fonds de grève de l'Association est suffisamment pourvu.

« Mais si ça ne se produit pas, a-t-il avancé, les joueurs devront prendre la décision s'ils souhaitent ou non continuer de jouer. »

L'Association des joueurs a présenté certains de ses objectifs pour le renouvellement de la convention collective. Elle souhaite que la MLS soit plus transparente dans la façon dont les équipes opèrent et qu'elles aient plus de liberté pour construire leur formation, plutôt que d'être contraintes par les nombreuses règles de la ligue. De plus, les joueurs souhaitent avoir davantage de flexibilité salariale et pouvoir changer plus facilement d'équipe.

Enfin, les joueurs demandent que tous les déplacements se fassent par vol nolisé, alors que les équipes sont actuellement limitées à seulement quatre par année.