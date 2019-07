Une entente à long terme au Colorado pour Samuel Girard

L’Avalanche n’a pas dévoilé la valeur du contrat, mais selon certains médias de Denver, Girard touchera cinq millions de dollars américains par saison.

« Depuis qu’il s’est joint à l’Avalanche, Samuel a été un de nos meilleurs défenseurs, a souligné le directeur général Joe Sakic. Il joue des minutes importantes pour notre équipe, et nos entraîneurs comptent sur lui contre les meilleurs trios adverses. Il patine exceptionnellement bien, et il bouge la rondelle de manière tout aussi adroite. Nous croyons qu’il était important de faire signer une entente à long terme à ce membre de notre noyau. Nous sommes ravis de l’annoncer. »

Le hockeyeur de 21 ans a été le 2e pointeur parmi les défenseurs de l’équipe la saison dernière avec 4 buts et 23 aides.

Choix de deuxième tour des Predators de Nashville en 2016, il porte les couleurs de l’Avalanche depuis un échange à trois équipes avec les Sénateurs d’Ottawa (qui avaient acquis Matt Duchene) et les Predators de Nashville (qui avaient obtenu Kyle Turris).

En 155 matchs dans la LNH, Girard a inscrit 50 points, dont 42 aides. Il a récolté 20 de ces points en 68 matchs depuis qu’il joue au Colorado.

Butcher évite l’arbitrage

Will Butcher a signé une entente de trois saisons d'une valeur annuelle moyenne de 3,733 millions de dollars avec les Devils du New Jersey, a annoncé l'équipe par voie de communiqué.

Le défenseur de 24 ans était joueur autonome avec compensation depuis le 1er juillet. Il évite ainsi l'arbitrage salarial. Son audience était prévue vendredi.

Butcher a inscrit 4 buts et 26 mentions d'aide en 78 rencontres avec les Devils la saison dernière.

Choix de cinquième tour, 123e au total, de l'Avalanche au repêchage de 2013, il avait refusé de s'entendre avec le club du Colorado avant de signer un pacte de trois ans avec les Devils, le 27 août 2017.

Butcher, qui a remporté le trophée Hobey-Baker remis au joueur par excellence de la NCAA en 2016-2017, avec l'Université de Denver, a amassé 9 buts et 65 passes en 159 matchs de saison avec les Devils. Il a aussi inscrit un but et trois passes en cinq matchs éliminatoires dans le circuit Bettman.