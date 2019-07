[EN DIRECT] Le Canada en or en gymnastique et en natation artistique à Lima

La gymnaste Brooklyn Moors a donné au Canada sa deuxième médaille d'or de la journée aux Jeux panaméricains de Lima, au Pérou, mercredi, après celle des nageuses artistiques Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner.

Moors a remporté la finale au sol avec 13,900 points. Dernière participante à s'élancer, elle a évincé du podium sa compatriote Ellie Black, jusque-là 3e avec 13,343 points.

Le Canada en or en gymnastique

L'Américaine Sarah Eaker (13,800) et la Brésilienne Flavia Saraiva (13,766) ont fini 2e et 3e, respectivement.

Moors donne au Canada une 10e médaille d'or à Lima.

Plus tôt dans la journée, Black a gagné sa cinquième médaille des Jeux avec l’argent à la poutre. Seule l’Américaine (15,266) a fait mieux que ses 13,566 points.

Une autre Américaine, Riley McCusker (13,333), a fini 3e.

Ellie Black décroche la médaille d'argent à la poutre

À Lima, Ellie Black a aussi remporté l’or au concours général individuel et à la table de saut, l'argent au concours par équipes et le bronze aux barres asymétriques.

Sa médaille à la poutre est la 10e de sa carrière aux Jeux panaméricains. Elle a établi le record canadien en gymnastique en décrochant sa 9e, mardi, aux barres asymétriques.

L'or et un billet pour Tokyo

Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner ont décroché l’or en natation artistique en duo pour assurer au Canada une place dans cette épreuve aux Jeux olympiques de Tokyo.

Avec un total de 180,0343 points, elles ont largement devancé les Mexicaines (174,3661) et les Américaines (170,6698).

Simoneau, de Chambly, et Holzner, de Calgary, ont amassé 90,7000 points dans leur programme libre, mercredi, pour conserver le 1er rang qu'elles occupaient après leur programme technique, la veille.

« C'était tellement un moment à part, a dit Holzner. Avant qu'on nage, notre entraîneur (Gabor Szauder) a dit : "Jacqueline, vas-y pour tes deuxièmes Olympiques. Claudia, deviens une athlète olympique". Nous nous sommes tenu la main et on s'est dit : "Je te fais confiance". Puis, notre mot secret. »

Les nageuses artistiques canadiennes gagnent un billet olympique à Lima

Il y a deux semaines, elles ont pris la 7e place de cette épreuve aux Championnats du monde de la FINA en Corée du Sud.

Simoneau a aussi fini 7e en duo aux Jeux olympiques de Rio en 2016, avec Karine Thomas comme partenaire.

Tina Irwin a aussi donné une médaille d’argent au Canada en dressage individuel. Avec sa monture Laurencio, elle a obtenu 77,780 points. L’Américaine Sarah Lockman (78,980) l’a emporté, tandis que sa compatriote Jennifer Baumert (75,755) a complété le podium.

