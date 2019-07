Une neuvième manche explosive pour les Blue Jays à Kansas City

C'était le 2e grand chelem de Guerrero en 10 jours.

« Il connaît de bons moments torride et je savais que ça allait arriver, a affirmé le gérant des Jays, Charlie Montoya. Il voit mieux la balle. Il a de bonnes présences au bâton. Ce n'était pas le cas avant, mais il obtenait quand même des coups sûrs parce qu'il est tellement bon. Maintenant, il réalise de bonnes présences. »

Malgré un bâton fracassé, Freddy Galvis a produit deux points avec un simple et Lourdes Gurriel fils a également fait marquer un point pour les Jays, qui sont assurés de gagner une série au domicile des Royals pour la première fois depuis avril 2013.

Pendant ce temps, les Royals ont laissé 14 coéquipiers sur les sentiers, dont 3 en première manche, et n'ont obtenu que 2 coups sûrs en 14 tentatives avec des coureurs en position de marquer.

Reid-Foley (1-1), qui n'effectuait que son troisième départ de la saison, a dominé les Royals comme il l'avait fait le 28 juin dernier. Le droitier de 23 ans a accordé quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en plus d'obtenir quatre retraits au bâton. N'eût été le fait qu'il comptait déjà 92 lancers, Reid-Foley aurait pu passer plus de temps au monticule.

Peu importe. Les releveurs des Blue Jays, et le coup de tonnerre de Guerrero, ont enlevé tout suspense au match.

Après une solide prestation face aux Indians de Cleveland lors de sa dernière présence au monticule, Mike Montgomery (1-4) n'a pas été en mesure de faire de même contre les Blue Jays. Il a été victime de deux points en première manche et n'a jamais semblé capable de trouver son rythme. Il n’a pas terminé la cinquième manche et a donné quatre points, sept coups sûrs et un but sur balles.

Ses ennuis ont commencé avec le tout premier frappeur du match, Bo Bichette, qui a cogné un solide simple. Quatre des cinq premiers frappeurs des Blue Jays ont atteint les sentiers, ce qui a procuré à la formation torontoise une avance de 2-0.