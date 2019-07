Sloane Stephens trébuche à Washington, Eugenie Bouchard éliminée en double

Stephens est 8e au monde, Peterson 70e. Elles s'affrontaient pour la première fois. Peterson a commis trois doubles fautes, mais elle a récolté cinq des sept bris du match.

Stephens a remporté ce tournoi en 2015, deux ans avant de devenir la reine de Flushing Meadows. Peterson aura comme prochaine rivale l'Américaine Sachia Vickery ou l'Italienne Camila Giorgi, au deuxième tour.

Une autre favorite de la foule a baissé pavillon, Shelby Rogers se voyant écartée par la Française Kristina Mladenovic, 6-4 et 6-4.

En double, la Canadienne Eugenie Bouchard et l'Américaine Sofia Kenin ont perdu 6-0 et 6-2 devant la paire composée de la Russe Anna Kalinskaya et de la Japonaise Miyu Kato. En simple, lundi, Bouchard a été surclassée par l'Américaine Lauren Davis, victorieuse 6-1 et 6-2.

En soirée, le Français Jo-Wilfried Tsonga, tombeur du Canadien Brayden Schnur, va se mesurer à la deuxième tête de série, le Russe Karen Khachanov.