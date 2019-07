Vente des Alouettes : la Ligue canadienne veut « bien faire les choses »

Ambrosie refuse de mettre une date butoir pour parvenir à l’entente qui mettrait fin à la tutelle de la ligue. Les frères Peter et Jeffrey Lenkov sont pressentis pour acquérir l'équipe.

« Nous ne voulons pas ajouter de la pression sur les acheteurs. Nous tenons à respecter le processus et répondre à toutes leurs questions, a-t-il souligné. Nous sommes conscients d’avoir quelque chose de spécial à Montréal. C’est un marché important, dans une province importante. Aussi, notre but est de bien faire les choses. »

Selon Randy Ambrosie, les gouverneurs du circuit canadien lui ont demandé non pas de faire vite, mais de faire les choses correctement.

Nous nous réjouissons des progrès de l’équipe sur le terrain. Grâce à cela, on ne ressent plus la pression de régler la vente en vitesse. Il y a eu l’arrivée de Khari Jones au poste d’entraîneur, ils ont du talent au poste de quart, ils courent bien et ils ont une très bonne défense.

Randy Ambrosie, commissaire de la Ligue canadienne de football