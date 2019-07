Coupe Rogers : des laissez-passer pour Schnur, Pospisil et Polansky

Tennis Canada a annoncé mardi le nom des joueurs canadiens qui reçoivent des laissez-passer pour le tableau principal de la Coupe Rogers à Montréal. Il s'agit de Brayden Schnur, Vasek Pospisil et Peter Polansky. Félix Auger-Aliassime en obtient un en double.

Après avoir atteint sa première finale d'un tournoi ATP 250, à New York, Schnur a grimpé de plus de 100 places depuis le mois de janvier. Il est maintenant 99e. En route vers sa participation à la finale, il a battu deux joueurs du top 50, soit Steve Johnson et Sam Querrey.

Le joueur de 24 ans fera partie du tableau principal de la Coupe Rogers pour la troisième fois de sa carrière.

Brayden Schnur Photo : Reuters / Peter Cziborra

Pospisil effectue un retour au jeu depuis quelques semaines après avoir passé huit mois à se remettre d’une blessure au dos. Le 210e au classement mondial avait en 2013 accédé aux demi-finales après avoir éliminé, entre autres, Tomas Berdych, alors sixième raquette mondiale.

Polansky a pris part à la finale du double au Challenger de Winnipeg et a été demi-finaliste au Challenger de Granby.

Il y a deux ans, l'Ontarien avait remporté son premier match à la Coupe Rogers, à Montréal, contre Pospisil, avant de s’incliner devant Roger Federer au tour suivant.

Le dernier laissez-passer à Montréal sera offert à une date ultérieure.

Auger-Aliassime en double avec Pospisil

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, 22e joueur mondial, et Vasek Pospisil ont par ailleurs reçu un laissez-passer pour le tableau de double. Ils feront équipe pour la première fois.

Félix Auger-Aliassime Photo : AFP/Getty Images / GLYN KIRK

Des laissez-passer pour les qualifications ont également été offerts aux Canadiens Steven Diez, Filip Peliwo et Alexis Galarneau.

Un peu plus tôt cette année, Diez a remporté son premier titre Challenger en Australie, tandis que Peliwo a été finaliste à Jérusalem en mai.

Pour sa part, Galarneau a participé aux épreuves canadiennes du circuit Challenger, éliminant notamment les favoris à Gatineau et à Granby.

Le dernier laissez-passer pour les qualifications va à l’Américain Tommy Paul dans le cadre d’un échange avec la Fédération américaine, qui a permis à Daniel Nestor de disputer ses derniers Internationaux des États-Unis en 2018.

La Coupe Rogers sera disputée du 2 au 11 août au stade IGA.

Les invitations pour le volet féminin de la Coupe Rogers, à Toronto, seront bientôt dévoilées.