Le départ arrêté sous la pluie à Hockenheim, une première en F1

Malgré le cockpit ouvert, les pilotes ne rechignent pas disputer la course sur une piste mouillée avec les pneus offerts pour pluie fine (pneus intermédiaires, bande verte) et pour déluge (pneus pluie, bande bleue).

Le pneu intermédiaire évacue 25 litres d'eau à la seconde, le pneu pour pluie forte, jusqu'à 65 litres.

Autant des averses violentes causent des soucis aux pilotes et aux ingénieurs, autant une pluie continue permet aux pilotes de se démarquer par leur coup de volant.

C'est exactement ce qu'ils ont fait dimanche, à Hockenheim. Un total de 64 tours par un temps exécrable, avec des pièges que les pilotes devaient éviter, notamment l'asphalte des pistes d'accélération dans le virage no 16 , le premier du double droit avant le retour à la ligne des puits.

Un piège qui a fait plusieurs victimes, et non les moindres, notamment Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Le piège aurait pu faire mal à Leclerc. Quand Hamilton a quitté la piste, le Monégasque quittait tranquillement le circuit à pied.

La Mercedes-Benz de Lewis Hamilton sort de piste dans le virage no 16 du circuit de Hockenheim, où quelques instants plus tôt, la Ferrari de Charles Leclerc s'était échouée dans le bac à graviers. On voit Leclerc s'en aller à pied, à gauche.

Pour la première fois, il y a eu un départ arrêté, sous la pluie.

Traditionnellement, les départs sous la pluie se faisaient derrière la voiture de sécurité. Les monoplaces roulant au ralenti en file s'élançaient dès que la voiture de sécurité rentrait dans les puits.

Or, les spectateurs et les pilotes trouvaient que la F1 perdait au change à imposer des départs lancés sous la pluie, et réclamaient depuis longtemps des départs arrêtés sous la pluie, qui obligeaient les pilotes à se fier à leurs seules habiletés (réflexes et instinct).

Le règlement a donc été modifié en 2017 pour permettre, dans certaines conditions, des départs arrêtés sous la pluie.

Une procédure rigoureuse

Pour vérifier que ces conditions étaient réunies dimanche à Hockenheim, le directeur de course de la F1 Michael Masi a suivi une procédure rigoureuse avant le départ.

« Nous avons d'abord envoyé la voiture de sécurité et la voiture médicale en piste avant le premier tour de formation, a expliqué Michael Masi. Ça nous a donné une bonne idée de l'état de la piste.

« Puis, dans le bureau de contrôle, nous avons écouté très attentivement les communications radio des pilotes pendant les tours de formation, pour savoir ce qu'ils pensaient des conditions, surtout les éclaboussures dans le peloton. Nous étions quatre, et nous nous sommes séparé les fréquences radio pour n'en manquer aucune.

« Si nous avons fait faire trois tours aux pilotes, c'est qu'il fallait savoir ce que les pilotes disaient, mais aussi pour donner le temps aux monoplaces d'évacuer le surplus d'eau sur la piste », précise M. Masi.

Les tours passés derrière la voiture de sécurité ont été soustraits au nombre total de l'épreuve, pour tenir compte de la capacité limitée du réservoir d'essence.

Plusieurs pilotes étaient impatients d'en découdre, notamment Lewis Hamilton, qui partait en pole et qui avait une visibilité parfaite, ce qui n'était pas le cas des pilotes qui partaient au cœur du peloton. Michael Masi a pris le temps nécessaire avant de prendre sa décision.

Honnêtement, de la façon dont les choses se déroulaient, je peux dire que la décision d'y aller avec un départ arrêté a été assez facile à prendre. Michael Masi, directeur de course de la F1

Les spectateurs ont applaudi la décision de Michael Masi, les pilotes n'ont pas (trop) critiqué.

« C'était limite en raison des éclaboussures. Je ne voyais rien dans le virage no 6, a dit Carlos Sainz fils. Mais nous sommes en F1, et nous avons agi convenablement dans les circonstances. »

« Ce n'était pas si mal »

Ce que les gens n'ont pas vu, c'est à quel point les pilotes ont dû travailler à l'instinct dans les premiers tours, avec peu de repères visuels. Certains comme Lance Stroll ont eu des frayeurs.

Le Québécois a heurté la roue avant droite d'une Alfa Romeo, et a dû rectifier sa trajectoire en travaillant du volant avec deux roues hors piste, comme le montre la photo. Trois voitures en ont profité pour le dépasser.

Avec deux roues hors piste, Lance Stroll (Racing Point) heurte le pneu avant droit une Alfa-Romeo dans les premiers tours du Grand Prix d'Allemagne.

« Je salue le travail de tous les pilotes, a ajouté Sainz fils. On savait tous qu'on avait 64 tours à faire. Je lève mon chapeau à tous mes camarades, car on ne voyait pas grand-chose. »

Le directeur de course ne regrette pas son choix.

« Il y a eu des éclaboussures au départ, mais en général, ce n'était pas si mal. Le règlement le permettait, et c'est la première qu'on tentait un départ arrêté.

Nous avions fait un bon travail pour évacuer le surplus d'eau sur la piste. Alors, dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, je ne referais rien différemment. Michael Masi, directeur de course de la F1

Le départ arrêté a tenu ses promesses, sans incident grave. Certains pilotes ont brillé, d'autres ont coulé. Max Verstappen (Red Bull) a complètement raté le sien, ce qui ne l'a pas empêché de gagner, et Kimi Raikkonen s'est catapulté en 3e place à bord de son Alfa Romeo. Qu'il ait oui ou non bénéficié d'une aide à la traction fait l'objet d'une enquête.

Vous souvenez-vous de la suggestion de Bernie Ecclestone? Il avait proposé d'arroser copieusement les circuits pour organiser quelques épreuves sur piste détrempée devant un public bien au sec. Une proposition rejetée pour des raisons évidentes, liées aux quantités d'eau nécessaires pour concrétiser une telle idée.