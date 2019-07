Jo-Wilfried Tsonga élimine le Canadien Brayden Schnur à Washington

Issu des qualifications, Schnur, 99e joueur mondial, a été incapable de provoquer une seule balle de bris pendant l'affrontement. Le seul bris du match, en faveur de Tsonga, a été réalisé au septième jeu de la première manche.

Lors du bris d'égalité, Tsonga a gagné les quatre premiers points avant de voir Schnur réduire son avance de moitié. Au retour du changement de côtés, le Français de 34 ans, détenteur du 70e rang au classement mondial, a remporté les trois points suivants, dont deux au service du Canadien.

Au deuxième tour, Tsonga croisera le fer avec le Russe Karen Khachanov, deuxième tête de série et huitième joueur mondial.

Plus tard lundi, la Québécoise Eugenie Bouchard, qui a glissé au 114e rang du classement de la WTA, jouera son match de premier tour face à l'Américaine Lauren Davis, 75e au monde. Elle est la seule Canadienne participant au simple féminin.

Chez les hommes, Milos Raonic et Félix Auger Aliassime, respectivement huitième et neuvième têtes de série, bénéficient de laissez-passer leur donnant accès directement au second tour. Ils disputeront leur premier match mercredi.