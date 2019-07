Vernon Adams, l'homme de confiance des Alouettes contre le Rouge et Noir

Sans surprise et sans la moindre hésitation, l’entraîneur-chef des Alouettes de Montréal, Khari Jones, a indiqué lundi que Vernon Adams fils sera son quart partant, vendredi soir, contre le Rouge et Noir d'Ottawa.

Jones aurait jeté tout le monde par terre s’il avait, au contraire, choisi de confier les rênes de l’attaque à Antonio Pipkin.

Après tout, Jones serait mal venu d’enlever le ballon des mains d’Adams, qui vient de mener les Alouettes (3-2) à trois victoires d’affilée depuis qu’il s’est amené en relève à Pipkin, blessé à une cheville.

Nous allons faire confiance à Vernon. Nous sommes encore à évaluer l’état de santé de Pipkin pour nous assurer qu’il soit à 100%. Vernon a montré qu’il pouvait nous aider à gagner des matchs et il fait du très bon travail. Khari Jones

Adams qui a payé le souper au restaurant pour ses joueurs de ligne à l’attaque dimanche soir, ne prend rien pour acquis.

« C’est juste un autre jour. Je vais me présenter au boulot que je sois le partant ou non. Je veux continuer à développer ma relation avec mes gardes. Je veux continuer à m’améliorer. Le fait de savoir que je vais jouer me procure un peu plus de confiance. On doit simplement continuer d’amasser les victoires. »

La rencontre de vendredi contre le Rouge et Noir (2-4) revêt, tôt dans la saison, un caractère important.

En l’emportant, les Alouettes creuseraient l’écart entre les deux équipes dans l’Est, tout en s’assurant l’avantage en cas d’égalité au classement à la fin de la saison.

Les deux équipes doivent s’affronter à trois reprises en 2019 et les Alouettes comptent déjà une victoire (36-19) signée à Ottawa, le 13 juillet.

Les Montréalais sont en quête d’une quatrième victoire de suite, une séquence heureuse qu'ils n'ont pas vécue depuis 2014.

Cette année-là, menées par le quart Jonathan Crompton, les Alouettes avaient enregistré une séquence de six gains consécutifs dans la deuxième portion du calendrier, en route vers une fiche de 9-9.

Pipkin le bon coéquipier

Pendant ce temps, Antonio Pipkin prend son mal en patience et comprend que le moment serait mal choisi pour faire des vagues.

Celui qui a connu la situation inverse l’an dernier en signant deux victoires en relève à Johnny Manziel montre le visage du bon coéquipier.

Sans souhaiter de mal à qui que ce soit, Pipkin s’est quand même dit suffisamment remis de sa blessure et prêt à sauter dans la mêlée si la situation l’exigeait.

D'autre part, le spécialiste des retours de bottés Shakeir Ryan a pris part à une première séance d'entraînement avec sa nouvelle équipe.

Le jeune homme de 23 ans a disputé deux rencontres dans ce rôle, en 2018, avec les Lions de la Colombie-Britannique.

À Montréal, on espère le voir chausser les souliers de Stefan Logan et de Marcus Taylor, libérés tour à tour par la direction de l'équipe au cours des deux dernières semaines.

À la conquête de l'Est...

Personne ne se réjouit du malheur des autres. Mais force est de constater qu’avec la blessure qui a mis fin à la saison du quart no 1 des Tiger-Cats de Hamilton, Jeremiah Masoli, la chasse au premier rang de la Division est devient entièrement accessible.

« Cela m’attriste beaucoup. Je regardais le match quand Masoli s’est blessé. C’est dommage, car la ligue a besoin de joueurs comme lui. C’est d’autant plus navrant que la blessure est survenue en l’absence d’un contact. Il faut quand même tout faire pour mieux protéger les quarts », a indiqué Jones, lui-même un ancien quart dans la LCF.

Chez les Alouettes, le credo est le même et il est clamé pratiquement à l’unisson par tous les joueurs et le personnel d’entraîneurs.

De Khari Jones à André Bolduc, en passant par Kristian Matte, l’objectif avoué reste le même. On veut gagner le prochain match et porter la fiche à 4-2. Le reste importe peu.

« Nous ne pensons pas à l’effet que peuvent avoir les blessures à des joueurs clés au sein des autres équipes. Nous nous concentrons sur notre prochain match. J’ai dit au gars que ce qu’Ottawa, Toronto ou Hamilton faisait ne changeait rien pour nous. Nous essayerons simplement de porter notre fiche à 4-2 à la fin de la semaine. C’est la seule chose que nous pouvons contrôler », a insisté Jones.

Pour Kristian Matte, la recette est simple. Tous les matchs sont importants, surtout ceux que l’on dispute contre les équipes de sa propre division.

Tous les matchs où l’on affronte nos adversaires directs dans l’Est sont importants. Chaque match en vaut pratiquement deux. Si tu es capable de gagner et en plus par un écart assez élevé, déjà là, ça donne un avantage. Quand tu peux gagner deux matchs sur trois contre la même équipe, ça compte pour beaucoup à la fin de l’année. Kristian Matte

Enfin, l’entraîneur des demis à l’attaque André Bolduc estime que l’effet de la série de victoires se fait déjà sentir dans le vestiaire.

Je sens les gars plus reposés et pas seulement à cause de la semaine de repos. On est vraiment très forts au 3e quart et on fait de gros jeux au 4e quart. Il y a cette statistique qui ne ment pas. Nous avons gagné tous les matchs où nous menions après le 3e quart. Nous sommes aussi très physiques et on domine nos adversaires physiquement du début à la fin. André Bolduc

Mais à en juger par les sourires présents sur tous les visages, le plaisir est clairement de retour dans l’entourage des Alouettes.

Le vent a tourné et les Moineaux se laissent joyeusement chatouiller les plumes par cette brise au parfum de victoire.