Leylah Annie Fernandez aux portes du top 250 de la WTA

La finaliste au tournoi disputé en Montérégie dimanche a effectué un bond de 115 places pour signer sa meilleure percée dans le tennis professionnel féminin.

Championne au Challenger de Gatineau la semaine précédente, Fernandez a vu sa séquence victorieuse s'arrêter à neuf lorsque l'Australienne Lizette Cabrera l'a vaincue au tour ultime à Granby.

L'adolescente âgée de 16 ans se retrouve 6e chez les représentantes de l'unifolié, derrière ses compatriotes Bianca Andreescu (26e, -2), Eugenie Bouchard (114e), Rebecca Marino (171e, -9), Katherine Sebov (199e, +8) et Françoise Abanda (224e, +36).

Abanda a aussi réalisé une intéressante progression après avoir accédé au carré d'as samedi à Granby. Fernandez l'a toutefois empêchée de poursuivre son parcours. Abanda avait abandonné en demi-finales à Gatineau une semaine auparavant contre cette même adversaire.

Les 13 premières joueuses mondiales n'ont quant à elles pas bougé d'une semelle. L'Australienne Ashleigh Barty domine toujours le classement devant la Japonaise Naomi Osaka, la Tchèque Karolina Pliskova et la Roumaine Simon Halep.

Le top 8 masculin demeure également inchangé. Le Serbe Novak Djokovic trône au sommet avec une considérable avance sur ses grands rivaux, l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer.

Les Canadiens Milos Raonic et Félix Auger-Aliassime ont pour leur part chacun grimpé d'un échelon pour atteindre les 20e et 22e échelons.

Leurs compatriotes Denis Shapovalov et Brayden Schnur ont de leur côté chacun perdu deux positions. Le premier pointe au 31e rang, tandis que le second est 99e.

La Coupe Rogers commencera plus tard cette semaine avec les premiers matchs de qualifications au tableau principal. Les meilleures raquettes masculines et féminines se donnent respectivement rendez-vous à Montréal et à Toronto.

Mais avant de se produire devant leur public, Félix Auger-Aliassime, Milos Raonic, Brayden Schnur et Eugenie Bouchard seront en action au tournoi de Washington.

Bianca Andreescu brillera par son absence dans la capitale américaine en raison d'une blessure à une épaule qui tarde à guérir. Son premier duel dans la Ville Reine est prévu le 6 août en soirée.