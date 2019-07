Lassi Lappalainen, comme dans un rêve... ou presque

Trois minutes avaient été jouées lorsque Zachary Brault-Guillard s’est engouffré dans l’axe avec le ballon depuis son poste d’arrière droit. De l’autre côté de la pelouse, toutefois, des milliers de paires d’yeux regardaient aller Lappalainen. Si les termes « jeune ailier » et « petit vite » sont pour vous des quasi-synonymes, le gamin était en train de vous donner raison.

Encore fallait-il que Brault-Guillard lui donne le ballon au bon moment. Mais il n’aurait pas pu mieux le choisir : une fraction de seconde de plus, et Lappalainen était hors-jeu.

Brault-Guillard, dès son retour au vestiaire, a écrit le mot juste sur les réseaux sociaux : c’était un vrai caviar pour son nouveau coéquipier.

« On ne le connaît pas, mais vendredi, à l’entraînement, on a fait un cinq contre cinq, et il était dans mon équipe, a raconté Brault-Guillard. Cette fois-là, c’est lui qui me l’a faite, la passe, sauf que, moi, je n’ai pas la mentalité offensive pour marquer. Lui, il l’a! »

N’empêche, lorsque Lappalainen s’est présenté devant le gardien Andre Blake, le temps s’est arrêté au stade Saputo. La seule option qui s’offrait réellement au jeunot, c’était de contourner le portier titulaire et capitaine de l’équipe nationale de la Jamaïque.

Il n’allait tout de même pas faire ça. Pas trois minutes à peine après ses débuts en MLS.

Mais oui. C’est ce qu’il a fait. Il a du chien, Lassi. (Désolé.)

« Mes coéquipiers m’ont aidé, a souligné Lappalainen. C’était une jolie passe pour le premier but. Ça m’a mis en confiance. J’ai pu mieux jouer pour tout le reste du match. Le but m’a grandement soulagé. »

Il n’était pas le seul. Le tout Bleu-blanc-noir s’est mis à mieux respirer. Après quatre défaites consécutives en MLS, l’Impact devait réagir. Les adversaires se bousculent derrière lui, et même après la victoire de samedi soir, il est 6e dans l’Est, mais 8e dans la colonne des points par match puisque Toronto et la Nouvelle-Angleterre ont aussi gagné.

Cela dit, les Montréalais viennent de battre Philadelphie, qui est 1er dans l’Est, mais seulement sept points devant Toronto au 8e rang. Toutes les équipes ont encore plusieurs coups à jouer. Et l’Impact, avec l’arrivée de Lappalainen et le retour en force de Nacho Piatti après ses blessures, croira à ses chances.

« Tout le monde rêverait de débuts comme ça, de marquer des buts quand on est un joueur offensif, a soutenu Rémi Garde. Je suis content pour lui. Il a confirmé que c’était un joueur qui avait des qualités de vitesse, mais aussi des qualités techniques pour combiner avec les autres dans le jeu. »

Il a mis la barre haut ce soir, mais il a un gros potentiel avec lequel on est très content de pouvoir travailler. Rémi Garde

Lappalainen, justement, avait rêvé au match entre deux ronflements.

« Mais je ne marquais qu’un but, a tempéré le Finlandais. Ce n’était pas comme dans mes rêves. »

Non, c’était bien mieux que ça. Le deuxième but, précédé d’une longue course sur la gauche, avait même un peu de Thierry Henry dans la finition avec l’intérieur du pied au second poteau.

À une autre époque – soit mercredi dernier –, on aurait pu s’attendre à ce que ce ballon récupéré par Piatti au milieu du terrain, un peu du côté gauche, se transforme en chevauchée spectaculaire de l’Argentin. Sauf que Lappalainen rôdait par là. C’est son secteur de jeu, après tout, maintenant que Piatti est repositionné derrière Maxi Urruti.

La recrue de 20 ans allait trop vite pour le vétéran de 34 printemps.

Il m’a dit que j’étais une Ferrari et qu’il était la Fiat. Lassi Lappalainen

Mais au-delà des buts, c’est l’effort déployé par le nouveau venu qui impressionne. Rémi Garde a souligné avec justesse la rigueur avec laquelle Lappalainen s’est associé au défenseur latéral Daniel Lovitz pour verrouiller le côté gauche.

L’ailier a reconnu après la rencontre qu’il était épuisé lorsque Garde l’a retiré du match après 82 minutes. Il devra se familiariser avec un jeu beaucoup plus rapide qu’en Finlande, où « on a l’impression de faire du surplace parfois », dit-il.

Et pendant que lui s’habitue à la MLS, la MLS s’habituera aussi à lui. Les boulevards dont il a profité samedi se rétréciront en ruelles avant longtemps. Car le petit nouveau n’est pas mal. C’est l’évidence.

Peut-être appellera-t-on d’ailleurs à l’avenir cet énoncé une vérité de Lappalainen.