[EN DIRECT] Championnats du monde de la FINA - Gwangju, Corée du Sud

Épreuves de la journée :

50 m dos - Hommes - Finale

50 m brasse - Femmes - Finale

1500 m libre - Hommes - Finale

50 m libre - Femmes - Finale

400 m quatre nages - Hommes - Finale

400 m quatre nages - Femmes - Finale (Sydney Pickrem, Emily Overholt)

Relais 4 x 100 m quatre nages - Hommes - Finale

Relais 4 x 100 m quatre nages - Femmes - Finale (Kylie Masse, Sydney Pickrem, Margaret MacNeil et Penny Oleksiak)

Les Canadiennes Sydney Pickrem et Emily Overholt seront en action au 400 m quatre nages.

Aux mondiaux de 2017, à Budapest, Pickrem avait reçu la médaille de bronze dans cette épreuve. La nageuse de 22 ans est devenue plus tôt cette semaine la Canadienne la plus décorée de l'histoire de la compétition, en ajoutant à son palmarès deux médailles de bronze (200 m quatre nages et 200 m brasse).

De son côté, Overholt avait récolté le bronze au 400 m quatre nages aux Championnats du monde de Kazan, en 2015.

Jeudi, elle avait gagné une médaille de bronze en équipe au 4 x 200 m libre.

Depuis le début de la compétition, les athlètes du Canada ont amassé sept médailles en natation, soit une de plus que le record canadien qui avait été établi aux mondiaux de Berlin, en 1978.

Pour le relais féminin, le Canada sera représenté par Kylie Masse, Pickrem, Margaret MacNeil et Penny Oleksiak. En qualifications, Masse, Kierra Smith, Rebecca Smith et Taylor Ruck avaient pris le 4e rang en 3 min 58 s 63/100, soit 3,87 s derrière les meneuses, les Américaines (3:55,39).

Chez les hommes, Markus Thormeyer, Richard Funk, Josh Liendo et Yuri Kisil ont fini en 10e place de la phase préliminaire. Ce résultat a été suffisant pour octroyer une place au Canada au relais 4 x 100 m quatre nages aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.