Deux premières médailles d'or pour le Canada aux Jeux panaméricains

La première médaille a été récoltée par l'équipe féminine de kayak. Andréanne Langlois, Alexa Kaien Irvin, Anna Negulic et Alanna Braylougheed participaient au K-4 500 m et ont remporté la course en 1 min 34 s 316/1000.

« Nous avons vraiment respecté notre plan de course, alors ç’a été parfait, a déclaré Langlois. Nous n’avons pas paniqué et nous avons été constantes. Ça nous a permis de nous pousser pour gagner l’or. »

Le Canada a devancé le Mexique (1:34,646) et l’Argentine (1:35,606) pour filer vers la victoire.

Les Canadiennes Andréanne Langlois, Alexa Kaien Irvin, Anna Negulic et Alanna Braylougheed célèbrent leur victoire en K-4 500 m aux Jeux panaméricains. Photo : Getty Images / Paul Gilham

En finale masculine du K-4 500 m, le Canada a pris le 4e rang derrière l’Argentine, Cuba et le Mexique. Le quatuor composé de Dominik Crête, Jarret Kenke, Eric Ellery et Marshal Hughes a terminé à 0,765 seconde d’une médaille.

Victoire en rugby à 7

Les Canadiennes ont été sacrées championnes en battant les Américaines 24-10 en finale du rugby à 7.

Grâce à un essai d'Asia Hogan-Rochester et une conversion de Breanne Nicholas, le Canada menait déjà 7-0 après moins de deux minutes. Les Américaines ont été en mesure de répliquer avec un essai une minute plus tard, mais ont raté leur conversion, laissant l’avance aux Canadiennes 7-5. Hogan-Rochester (essai) et Nicholas (conversion) ont répété leur scénario en fin de première demie pour porter la marque à 12-5.

« Dès le début, nous étions vraiment agressives et il le fallait, car nous savions que les Américaines allaient être très physiques. Pour nous, notre mentalité était d’être très techniques en attaque et en défense même si elles sont de grandes joueuses », a expliqué l'Ontarienne Pamphinette Buisa.

Asia Hogan-Rochester en action lors du match pour la médaille d'or en rugby à 7 aux Jeux panaméricains Photo : Getty Images / Buda Mendes

En deuxième demie, Asia Hogan-Rochester a marqué son troisième essai du match, puis Nicholas en a ajouté un autre pour faire 24-5. Les Américaines ont réussi à marquer un autre essai avec moins de trois minutes à faire, sans changer l’issue de la rencontre.

Invaincues depuis le début du tournoi, les Canadiennes n’avaient accordé aucun point avant la finale.

L'équipe masculine a remporté l'argent, perdant en finale 33-10 contre l'Argentine.

Cinq autres médailles pour le Canada

Les gymnastes canadiens sont montés sur la troisième marche du podium à l’épreuve par équipes.

René Cournoyer, Zachary Clay, Cory Paterson, Justin Karstadt et Samuel Adam Zakutney ont cumulé 246,725 points. Les Brésiliens (250,450) et les Américains (249,400 ) les ont devancés pour repartir respectivement avec l’or et l’argent.

« Nous avons vraiment donné un bon show, c’était une excellente journée pour nous », a lancé Cournoyer.

René Cournoyer en action aux barres parallèles pendant l'épreuve par équipes des Jeux panaméricains Photo : Getty Images / Luis Robayo

En taekwondo poomsae, le Canada a ajouté deux médailles d'argent à sa récolte, lors des épreuves en équipe mixte et en duo mixte.

Après leur défaite en finale, les Canadiens Shawn De Lierre et Nick Sachvie ont mis la main sur la médaille d'argent en squash, tout comme leurs compatriotes Danielle Letourneau et Samantha Cornett.

