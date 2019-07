« Je ne devrais pas avoir à subir ces insultes » - Sun Yang

« Je n'ai rien à prouver. Je sais juste que je ne mérite pas d'être insulté de cette façon », a déploré le nageur chinois, triple champion olympique et désormais 11 fois champion du monde, après le relais 4 x 200 m libre de vendredi, sa dernière course dans le bassin coréen.

« Mais il y a des millions d'athlètes dans le monde, et si quelques-uns veulent me lancer des insultes, je peux faire avec », a-t-il ajouté.

« Ça ne sert à rien de leur répondre, ça n'a aucune importance pour moi. La FINA [Fédération internationale de natation] a clairement établi que je n'avais commis aucune violation [à la réglementation] antidopage », a-t-il insisté.

La présence de Sun aux mondiaux a irrité beaucoup de nageurs. Ce dernier est au coeur d'un contrôle antidopage rocambolesque remontant à septembre dernier, au cours duquel il lui est reproché d'avoir cassé à coup de marteau un échantillon de sang.

Il sera entendu par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en septembre, l'Agence mondiale antidopage (AMA) ayant fait appel de la décision de la FINA. Déjà suspendu trois mois pour dopage en 2014, il risque la suspension à vie qui s'applique en cas de récidive.

Dans la piscine de Gwangju, la défiance vis-à-vis du nageur chinois, champion du 200 m et du 400 m, s'est exprimée jusque sur les podiums, silencieusement, mais avec une grande résonance.

Dimanche, l'Australien Mack Horton, médaillé d'argent du 400 m, a refusé de partager le podium avec lui. Mardi, le Britannique Duncan Scott, troisième ex aequo du 200 m, a refusé de lui serrer la main. Tous deux se sont en outre tenus à l'écart sur les photos protocolaires. Leur geste leur a valu un très large soutien parmi les nageurs.

« Ce que je fais, c'est protéger les droits et les intérêts de tous les athlètes », a affirmé Sun.

« Imaginez si des contrôleurs sans les bons documents viennent chez vous vous prélever du sang et de l'urine. S'ils faisaient un faux rapport, alors je n'aurais aucune possibilité d'argumenter », a-t-il plaidé.

« Chaque mot que j'ai dit est vrai et j'ai tout pour le prouver. Je me bats pour moi et pour tous les athlètes », a répété Sun.