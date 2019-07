[EN DIRECT] Championnats du monde de la FINA - Gwangju, Corée du Sud

Les épreuves de la journée :

50 m papillon - Femmes - Finale (Penny Oleksiak)

50 m libre - Hommes - Finale

50 m libre - Femmes

50 m brasse - Femmes

100 m papillon - Hommes - Finale

200 m dos - Femmes - Finale (Kylie Masse, Taylor Ruck)

50 m dos - Hommes

800 m libre - Femmes - Finale

Relais 4 x 100 m libre - Mixte - Finale

Trois Canadiennes prendront part à des finales.

D'abord, Penny Oleksiak participera au 50 m papillon. Aux mondiaux de 2017, à Budapest, la nageuse de 19 ans avait pris le 5e rang, améliorant le record canadien à 25,62 s.

En demi-finales vendredi, elle avait enregistré le 6e temps (25,93), à 1,14 s de la meneuse, la Suédoise Sarah Sjostrom (24,79). Cette dernière tentera de conserver son titre mondial, qu'elle détient depuis 2015.

Depuis le début de la compétition, Oleksiak a récolté deux médailles de bronze en équipe, aux 4 x 100 m et 4 x 200 m style libre.

Kylie Masse et Taylor Ruck seront en action en finale du 200 m dos. Elles s'étaient respectivement classées 2e et 7e la veille.

L'Américaine de 17 ans Regan Smith avait dominé avec un chrono de 2 min 3 s 35/100 pour enregistrer une nouvelle marque mondiale. L'ancien record appartenait à sa compatriote Missy Franklin (2:04,06), réalisé aux Jeux de Londres en 2012.

Mardi, Masse avait défendu son titre mondial au 100 m dos.

Ruck et Oleksiak seront de retour plus tard pour le relais mixte, en compagnie de Markus Thormeyer et Yuri Kisil.