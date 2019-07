Ben Chiarot destiné à jouer pour le Canadien

C'est à l'âge de neuf ans que Chiarot a vécu sa première expérience de la Ligue nationale (LNH). Son équipe de hockey mineur avait fait le voyage de l'Ontario jusqu'à Montréal pour un match du Canadien contre les Rangers de New York.

Il se souvient très bien d'avoir assisté à l'entraînement matinal du Tricolore et d'avoir attentivement observé les redoutables lancers frappés de l'arrière Sheldon Souray.

C'est également dans la demeure du Canadien que Chiarot a entendu son nom être prononcé au 120e rang (4e tour) par les défunts Thrashers d'Atlanta au repêchage 2009.

Le souvenir de sa dernière visite officielle au Centre Bell est un brin moins joyeux. La rapidité du Canadien avait eu raison de la robustesse des Jets au cours d'une étonnante victoire aisée du Bleu-blanc-rouge.

C'est une jeune équipe qui est rapide et qui possède le meilleur gardien au monde devant le filet, je vais faire ma part pour aider en défense. L'équipe se dirige vers les séries, tous les morceaux sont en place pour avoir du succès, ça me fait un peu penser à où nous étions il y a quelques années à Winnipeg avec de jeunes joueurs et des meneurs, comme [Shea] Weber et [Carey] Price. Ben Chiarot, défenseur du Canadien de Montréal

L'arrière qui a apposé son nom au bas d'un contrat d'une durée de 3 ans et d'une valeur 10,5 M$ il y a trois semaines s'est dit enchanté de pouvoir désormais considérer Weber comme un coéquipier.

D'une part, puisque le capitaine du Canadien l'inspire de plusieurs façons, d'autre part, parce qu'il n'aura plus à se dresser devant ses puissants tirs de la pointe.

« Je sens que je peux encore progresser [...] et apprendre de certains joueurs, comme Shea Weber. Il n'y a pas un meilleur joueur pour moi à regarder et avec lequel je peux apprendre, incluant la manière dont il se comporte, indique le nouveau numéro 8 de la formation montréalaise.

« Lorsque vous êtes en désavantage numérique et que Shea Weber lève le bâton pour effectuer un lancer frappé, il n'y a pas grand-chose qui fait plus peur que ça parce que vous savez que s'il vous atteint, vous pouvez être à l'écart du jeu pour un ou deux mois. Je suis heureux de ne plus avoir à me placer devant ça. »

Tant à Montréal qu'à Winnipeg, le hockey accapare pratiquement toute l'actualité sportive, les deux marchés étant reconnus pour respectivement vibrer au rythme du Canadien et des Jets à longueur d’année. Cette composante plaît d'ailleurs grandement à Chiarot.

« J'apprécie beaucoup de jouer au Canada, à un endroit où ça compte. J'aime la pression qui vient avec le fait de devoir performer soir après soir. Disputer un match le samedi soir au Centre Bell, il n'y a rien qui peut égaler ça. C'est excitant de penser que je pourrai faire ça chaque semaine, et c'est l'une des principales raisons qui m'a fait venir à Montréal. »

Ben Chiarot Photo : Getty Images / Matthew Stockman

« Tu dois croître avec le jeu »

La LNH avait déjà amorcé sa transformation vers un jeu axé sur la rapidité lors de sa sélection à l'encan amateur il y a une décennie. Dix ans plus tard, force est d'admettre que cet aspect s'est développé à la vitesse grand V, ce qui a forcé Chiarot à modifier son approche afin de s'établir dans le circuit Bettman.

L'Ontarien de 28 ans se souvient qu'à ses débuts, en 2013, « les gros défenseurs qui faisaient le ménage devant le filet étaient utiles, dont certains qui ont joué ici, tels que Hal Gill et même avant cela Sheldon Souray ».

L'athlète de 6 pi 3 po (1,91 m) et 219 lb (99 kg) était en quelque sorte voué à adopter ce style. Il n'a toutefois eu d'autre choix que de perfectionner son coup de patin puisque « tu dois croître avec le jeu, c'est de plus en plus rapide ».

Chiarot et l'attaquant Joel Armia, qui a paraphé une entente avec le Canadien une semaine après celui de son bon ami, ont partagé le même vestiaire à Winnipeg. Le nouveau venu à la ligne bleue montréalaise n'a pas eu besoin d'être convaincu par Armia ni par quiconque de signer un pacte avec le Tricolore.