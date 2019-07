Egan Bernal, nouveau maillot jaune du Tour de France

Une chute de grêle à Val-d’Isère, à 25 km de Tignes, a forcé les organisateurs à arrêter la course, au moment où les coureurs avaient basculé dans la descente après avoir franchi le col de l’Iseran, le « toit » du Tour à 2770 m d'altitude.

« La route est couverte de grêle à la sortie d'un tunnel », ont-ils annoncé.

Les temps de l’étape ont été pris au sommet de l’Iseran, qu’a franchi en premier Bernal, en compagnie du Britannique Simon Yates. L'étape, sans ligne d'arrivée, est déclarée sans vainqueur.

Alaphilippe s'est retrouvé avec un retard légèrement supérieur à deux minutes.

Egan Bernal dans une montée Photo : Getty Images / AFP/Anne-Christine Poujoulat

Bernal était 2e au classement général, à 1 min 30 s, au départ de cette deuxième chevauchée dans les Alpes.

Le Colombien de 22 ans endosse le maillot jaune à deux jours de l'arrivée à Paris et à la veille de la dernière étape de montagne à Val Thorens.

Ce type d'incident météo est rarissime dans un grand tour. En 1995, une étape du Tour d'Italie a dû être interrompue à cause d'une avalanche survenue dans le col d'Agnel. L'arrivée avait été jugée au pied du col. Le Tour de France a rarement emprunté l'Iseran dans son histoire. Il n'avait pu être franchi par les coureurs en 1996 à cause de la neige.

Les mauvaises conditions météo ont forcé l'arrêt de la 19e étape Photo : Getty Images / AFP/Marco Bertorello

« Je m'y attendais »

« Je m'y attendais, j'ai donné le maximum, je ne peux pas avoir de regret », a confié Alaphilippe à France 2 au sujet de la perte de son maillot jaune. C'était un rêve de le porter, j'ai porté ce rêve bien plus longtemps qu'espéré et je me suis battu tous les jours pour le garder. »

Dès le moment où j'ai enfilé le maillot jaune, je me suis mis à rêver, mais je n'ai jamais pensé que je pouvais gagner le Tour. Julian Alaphilippe

Alaphilippe a aussi été clair sur ce point : il ne pourra pas le récupérer. « Je ne pense pas que le maillot jaune soit possible, j'ai été battu par plus fort que moi. C'est comme ça », a-t-il dit.

Julian Alaphilippe l'air dépité dans la voiture de son équipe Photo : Getty Images / AFP/Jeff Pachoud

Diminué physiquement, le candidat au podium Thibaut Pinot (FDJ) a quant à lui abandonné. Le Français, en pleurs, s'est arrêté après une heure de course, une trentaine de kilomètres après le départ à Saint-Jean-Maurienne.

Au départ de l'étape, il était 5e à 1:50 d’Alaphilippe.