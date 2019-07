Les Argonauts incapables de briser la glace à Edmonton

La campagne des Argonauts tourne présentement au cauchemar. Incapables de mettre un gain en banque aux mois de juin et juillet, les protégés de Corey Chamblin, le successeur de Marc Trestman, croupissent dans les bas-fonds du classement dans la Division est.

Les Eskimos ont profité de leur venue pour rebondir après avoir essuyé un revers six jours plus tôt à Montréal. Les Alouettes avaient limité l'attaque menée par le quart-arrière Trevor Harris à trois placements et un simple dans un triomphe de 20-10.

Harris n'a pas lancé de passé de touché pour un deuxième match d'affilée, et une troisième fois en quatre rencontres, mais a marqué un majeur au sol. Le demi offensif Shaquille Cooper a également atteint la zone payante à la suite d'une course.

Cooper a dominé le front défensif des Argonauts avec une récolte de 128 verges par la voie terrestre à la suite de 22 portées. Il a aussi capté 5 ballons pour 48 verges supplémentaires.

Le botteur de précision Sean Whyte a réalisé 4 placements, sur des distances de 21, 37, 39 et 47 verges.

Les visiteurs ont utilisé deux pivots durant la confrontation, mais sans succès. McLeod Bethel-Thompson et Dakota Prukop ont respectivement été envoyés dans la mêlée d'entrée de jeu et au début du troisième quart.

Bethel-Thompson a été remplacé par Prukop à la mi-temps après avoir complété seulement 6 relais en 18 tentatives pour de modestes gains de 90 verges et 1 interception.

Sauf que son substitut n'a guère fait mieux. Il a réussi 8 de ses 13 passes pour 68 verges et a été victime de 2 interceptions. Prukop est déjà le troisième quart utilisé par les Argos en 2019.

L'attaque du nouveau coordonnateur offensif Jacques Chapdelaine n'a produit que 75 points en 6 affrontements, ce qui lui confère une moyenne de 12,5 points par match et le dernier rang dans la Ligue canadienne de football.

Les Argonauts tenteront de retrouver le chemin de la victoire le 1er août à domicile contre les Blue Bombers de Winnipeg (5-0), invaincus cette saison avant leur match de vendredi soir à Hamilton. Les Tiger-Cats (4-1) trônent au sommet de la Division est.

Les Eskimos se rendront quant à eux à Calgary le 3 août afin de se mesurer aux Stampeders (4-2), tombeurs du Rouge et Noir (2-4) par un pointage de 17-16 jeudi à Ottawa.