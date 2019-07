Novak Djokovic, 1er joueur mondial, se retire de la Coupe Rogers

L’athlète de 32 ans, qui a remporté un 16e titre de grand chelem à Wimbledon à l’issue d’une finale d’anthologie face à Roger Federer, préfère s’accorder plus de temps pour récupérer avant le début de la saison sur surface dure.

« C’est avec regret que j’annonce mon retrait de la Coupe Rogers, a déclaré Djokovic. Avec le soutien de mon équipe, j’ai décidé de donner à mon corps plus de temps de repos et de récupération avant de revenir au jeu. »

J’aime le Canada et j’y ai beaucoup d’amis qui me font toujours sentir comme chez moi. J’attends donc avec impatience de revenir jouer devant vous à Montréal. Novak Djokovic

Djokovic a remporté la Coupe Rogers à quatre reprises, soit deux fois à Montréal (2007 et 2011) et deux fois à Toronto (2012 et 2016). L’an dernier, dans la Ville reine, il s’était incliné au troisième tour face à Stefanos Tsitsipas.

« Nous aurions bien aimé que Novak puisse avoir une chance d’être couronné pour une troisième fois à Montréal, mais nous comprenons sa décision et nous lui souhaitons de récupérer rapidement pour le reste de la saison », a déclaré le directeur de la Coupe Rogers, Eugène Lapierre.

Del Potro déclare forfait

Juan Martin Del Potro, 12e au monde, brillera également par son absence. Le vétéran de 30 ans a décidé de faire l'impasse sur l'épreuve montréalaise.

L'Argentin s’est blessé au tournoi de Queen’s lors d’une rencontre qui l’opposait à Denis Shapovalov. Depuis, il a subi une opération de la rotule du genou droit et vient de commencer sa rééducation.

« Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, lui qui a eu sa part de blessures avec lesquelles négocier au cours des dernières années, a expliqué Lapierre. Nous espérons de tout cœur le revoir sur les courts dans un proche avenir. »

Les noms de Djokovic et Del Potro s'ajoutent à celui de Federer, qui a déclaré forfait après la finale de Wimbledon.

À la suite du retrait de Djokovic, l’Espagnol Rafael Nadal devient le favori du tournoi.

Le Français Richard Gasquet et le Kazakh Mikhail Kukushkin obtiennent aussi leur place au tableau principal. La Coupe Rogers sera présentée du 3 au 11 août au stade IGA.