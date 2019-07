Geneviève Lalonde défend son titre national avec succès à Montréal

La coureuse de Moncton a facilement devancé Regan Yee (9:40,73) et Charlotte Prouse (9:43,17) au fil d’arrivée pour mériter son troisième sacre canadien d’affilée.

« C’était ma tactique aujourd’hui, j’avais des filles sur les talons, a imagé Lalonde après la course. Il fallait prendre de l’avance à mi-chemin pour éviter la bataille avec le peloton. »

« Il y a même cinq ans, nous n'avions pas ce genre de compétition. Maintenant, il y a beaucoup de filles qui poussent pour rejoindre le groupe de tête. C'est vraiment beau de voir que le sport avance de cette manière. »

L’athlète de 27 ans poursuivra sa préparation pour les Championnats du monde de Doha [du 28 septembre au 6 octobre, NDLR] dans les prochaines semaines, avec notamment les Jeux panaméricains à Lima, au Pérou.

« Je suis contente d’avoir gagné aujourd’hui, ça me prépare bien pour les Championnats du monde, les Jeux panaméricains et les essais pour les Olympiques l’an prochain. »

Lalonde, détentrice du record canadien au 3000 m steeple (9:29,82), veut améliorer son résultat des derniers mondiaux. Elle avait pris le 13e rang à Londres, en 2017.

« Je vise de faire la finale, je veux améliorer mon classement de la dernière fois. J’aimerais être dans le top 10 ou quelque chose comme ça. »

Un résultat crève-cœur pour Desgagnés

Chez les hommes, Jean-Simon Desgagnés, qui semblait se diriger tout droit vers une place sur le podium, s'est toutefois fait coiffer lors du dernier tour et demi, alors que le rythme de la course s'est accéléré.

Le Québécois a tenté le tout pour le tout sous les applaudissements de la foule, mais il a dû se contenter du 4e rang en vertu d'un chrono de 8:51,25.

Matthew Hughes a décroché l'or après avoir couru les 3000 m en 8:45,85. Ryan Smeeton (8:47,03) et John Gay (8:48,26) ont complété le podium.

« En partant, on savait que ce serait une course assez stratégique et on l'a vu lors des deux premiers kilomètres. Nous avons l'habitude de courir sous la barre des neuf minutes. J'étais avec les gars jusqu'à peu près 200 m de la fin, mais malheureusement, les jambes ont manqué et c'était difficile. Je pense que j'ai tout donné », a expliqué Desgagnés, visiblement déçu.

Les Championnats canadiens d'athlétisme se tiennent au complexe sportif Claude-Robillard jusqu’à dimanche.