Tour de France : la première étape des Alpes à Quintana, Alaphilippe reste en jaune

En difficulté en haut du col du Galibier, Alaphilippe a sauvé sa position à trois jours de l'arrivée à Paris.

Le porteur du maillot jaune a cédé une trentaine de secondes à Bernal, mais a limité les dégâts sur ses autres poursuivants au prix d'une grande descente du Galibier.

Au classement général, Bernal est passé de la 5e à la 2e place, à 1 min 30 s du Français. Il devance son coéquipier et champion en titre Geraint Thomas (Ineos) par 5 secondes.

Pour gagner, Quintana s'est mêlé à une échappée partie de loin avant de porter l'attaque décisive dans le Galibier, le « géant » alpestre qui culmine à 2642 m d'altitude.

Le Colombien le plus titré de l'histoire s'est imposé pour la troisième fois dans une étape de la Grande Boucle, après ses succès au Semnoz en 2013 et au col du Portet l'an dernier. Vainqueur de deux grands tours (Giro 2014 et Vuelta 2016), il a toujours buté en revanche au classement général en France. Il a conclu au 2e rang en 2013 et en 2015 et au 3e en 2016.

Quintana a attaqué à 7,5 km du sommet et a creusé l'écart sur le duo de poursuite formé du Français Romain Bardet (AG2R) et du Kazakh Alexey Lutsenko (Astana). Quintana a basculé au sommet avec plus d'une minute et demie d'avance, qu'il a maintenue sur Bardet, deuxième de l'étape et nouveau porteur du maillot à pois de meilleur grimpeur.

Dans le groupe des favoris, Bernal s'est dégagé à 3 km du sommet et a gardé son avantage dans la descente longue de 19 km.

Le Canadien Michael Woods (Education First) s'était glissé dans la dernière échappée de groupe, à quelques kilomètres du sommet du Galibier. Il a tenté de s'en détacher avec une accélération vaine. Ses chances ont été anéanties lors de l'attaque finale du gagnant du jour.

Vendredi, la 19e étape s'annonce décisive entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. L'Iseran, le plus haut col routier d'Europe à 2770 m, est atteint au bout d'une ascension de 12,9 km à 7,5 %, avant une descente suivie de la montée finale classée en première catégorie.