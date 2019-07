« Je dois gagner »

Elle participe vendredi au Grand Prix de Zagreb, en Croatie, sa dernière compétition avant les mondiaux dans la capitale japonaise à la fin du mois d'août.

L'athlète de 23 ans ne vient pas souvent au Canada, car elle s'entraîne chez elle au Japon. Après avoir gagné l'or au Grand Prix de judo de Montréal, à la mi-juillet, elle a travaillé quelques jours avec l’équipe canadienne.

Christa Deguchi au travail avec une partenaire au Centre national d'entraînement à Montréal Photo : Société Radio-Canada

« Je suis toute seule au Japon, raconte-t-elle. Je n'ai pas d'entraîneur, pas de physio, personne pour s'occuper de mon esprit et de mon corps, alors je dois m'occuper de tout, tous les jours.

« Quand je viens au Canada, tout le monde s’entraîne en équipe, tout le monde se bat pour le Canada. Je ne me sens pas seule. Et je peux voir si je progresse. C’est vraiment bien. »

Je me sens à 80 % canadienne et c'est vrai que c'est strict au Japon, un peu trop pour moi parfois. J'ai besoin de souffler et de m'amuser, et mon côté canadien me permet de le faire quand je reviens au Canada. Christa Deguchi

Son père est originaire de Winnipeg, ce qui lui permet d’avoir la double nationalité. Quand elle était plus jeune, elle regardait le hockey à la télé avec lui.

« Devant le téléviseur, mon père me cachait le visage quand ça devenait violent, explique-t-elle avec amusement, en mimant le geste de son père.

Christa Deguchi en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

« Mais j'aime bien, et je comprends un peu les règlements, précise-t-elle. Si je n'avais pas fait de judo, j'aurais fait du hockey au Japon, car on avait des patins, des rondelles à la maison. Et mon père m'emmenait à la patinoire. »

Christa Deguchi a choisi le judo et a grimpé les échelons. Elle a représenté le Japon au niveau international pendant cinq ans, jusqu'en 2017.

« Je faisais partie de l'équipe nationale senior, et j'étais 4e ou 5e. Mais je n'avais pas à l'époque la chance d'aller aux Jeux olympiques », se souvient-elle.

Elle a décidé d'accepter l’invitation de Nicolas Gill en 2017 de porter le judogi canadien, avec l'espoir et l'ambition d'aller aux Jeux olympiques.

« Mon père ne me l'a pas dit, mais j'ai vu dans ses yeux qu'il était fier, et je sais que ma grand-mère qui vit à Winnipeg est vraiment fière que je puisse avoir une chance d'aller aux Jeux olympiques. Elle est heureuse. Sa petite-fille défend les couleurs du Canada », précise-t-elle, en partageant la fierté de sa grandma baba, le nom qu'elle donne a sa grand-mère.

Christa Deguchi à l'entraînement à Montréal Photo : Société Radio-Canada

Christa Deguchi a imposé ses conditions à Judo Canada. Elle a choisi de rester chez elle au Japon, où elle est née, où elle a grandi, même si elle s’entraîne sans encadrement.

Au Japon, tout est de grande qualité pour le judo. Donc, je me suis dit que c’était la meilleure chose pour moi de rester au Japon jusqu’aux Jeux olympiques pour gagner, pour progresser. Christa Deguchi

L'athlète originaire de Nagano rapporte déjà de belles couronnes de laurier au Canada. Elle a gagné la médaille de bronze lors des derniers Championnats du monde en septembre 2018, à Bakou, en Azerbaïdjan. C'était une première médaille aux mondiaux pour une judoka canadienne.

Une rivalité toute canadienne

Dans la catégorie des moins de 57 kg, Christa Deguchi est 2e selon le dernier classement publié par la Fédération internationale.

Au Grand Prix de Montréal, le 12 juillet, elle a affronté en finale l’Ontarienne Jessica Klimkait, qui est no 7 mondiale, et Deguchi a gagné. C'était la cinquième fois qu'elles s'affrontaient, et c'était sa cinquième victoire.

Une seule des deux ira aux Jeux olympiques à Tokyo. Ainsi le veut le règlement international : une représentante par pays, par catégorie.

Christa Deguchi en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

« Nous sommes à peu près du même âge. Et chaque fois que je me bats contre elle, c'est vraiment dur, reconnaît Deguchi. C'est bon qu'il y ait une rivalité, car ça nous rend plus fortes quand on peut se battre et s'entraîner ensemble. »

« Comme j'habite au Japon, on ne s'entraîne pas beaucoup ensemble, mais on s'entend bien, affirme-t-elle. Sur le tatami, on se bat férocement. Mais en dehors, ça se passe bien. On fait toutes les deux partie de la même équipe. »

Je ne sais pas qui de nous deux va aller aux Jeux, qui va gagner aux Championnats du monde, mais [notre rivalité] va fonctionner pour le mieux. J'espère que l'une de nous deux gagnera l'or, aux mondiaux et aux Jeux olympiques. Christa Deguchi

Jessica Klimkait et Christa Deguchi Photo : Équipe Canada / Twitter

« Je dois gagner »

Christa Deguchi est commanditée par la plus grande entreprise d’assurance-vie au Japon, qui est depuis 2015 un partenaire de catégorie Or du comité d'organisation des Jeux olympiques de 2020. Elle se sent donc investie d'une grande mission.

« Il y aura de la pression, beaucoup de pression, non seulement du Canada, mais de mon commanditaire. Alors je dois gagner, fait-elle remarquer avec un sourire. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de représenter le Canada. C'était un gros risque, et je ne peux plus reculer. Je dois y aller [aux Jeux olympiques], je dois gagner. »

Deguchi veut utiliser les Championnats du monde comme répétition générale à 11 mois des Jeux.

« Si je peux gagner les mondiaux, ça veut dire que je pourrai faire de belles choses aux Jeux olympiques », affirme-t-elle.

Et aux Championnats du monde, Christa Deguchi croisera à nouveau la route de Jessica Klimkait. Leur rivalité sera passionnante à surveiller dans la prochaine année.