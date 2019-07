L'Impact accueille à bras ouverts le nouveau venu Lassi Lappalainen

Le prêt entre l'Impact et le Bologne FC est garanti jusqu'au 31 décembre 2019, mais le onze montréalais aura l'option de le prolonger une première fois jusqu'au 30 juin 2020, puis jusqu'au 31 décembre 2020.

« Je suis très content d'être ici, a insisté Lappalainen, présenté aux médias jeudi matin. C'est une bonne marche pour moi, mais pas trop haute, comme aurait pu l'être la Serie A. »

« Nous voulions renforcer notre équipe en attaque pour la fin de la saison et il nous donne une autre possibilité sur le flanc gauche, a déclaré l'entraîneur-chef Rémi Garde. C'est un joueur qui a une palette technique diversifiée et qui possède un gros volume de jeu à haute intensité. Malgré son jeune âge, il a déjà démontré qu'il peut marquer et faire des passes décisives. »

Le Finlandais de 20 ans, qui a marqué six buts avec le HJK Helsinki cette saison, s'entraîne depuis le début de la semaine avec l'Impact. Il sera disponible pour le match de samedi contre l'Union de Philadelphie.

« C'est un joueur qui est en pleine saison et qui a joué beaucoup de matchs, a précisé Garde. Il est très intelligent dans son jeu et a une maturité dans son jeu qui est déjà intéressante. Il peut jouer à gauche, comme Nacho, c'est un peu dans cet esprit-là que je voulais voir Nacho à une autre position hier (mercredi). Saphir aussi, voir comment on peut aménager tout ça. »

Le milieu offensif et ailier gauche avait auparavant disputé une saison et demie en prêt avec le Rovaniemen Palloseura, également en Veikkausliiga, entre 2017 et 2018, marquant un total de 15 buts en 44 matchs.

Sur la scène internationale, Lappalainen a récolté deux passes décisives en cinq matchs avec l'équipe nationale de la Finlande. Il avait fait ses débuts le 8 janvier 2019 lors d'un match amical contre la Suède. Il a récemment pris part à trois matchs de qualifications pour l'Euro 2020.

« Un grand frère »

Son compatriote Jukka Raitala, avec qui il a joué ce printemps en équipe nationale, s'est occupé de lui à son arrivée à Montréal.

« Jukka l'a pris en main. Il n'a pas beaucoup de marge d'erreur avec Jukka. On est presque obligé de détendre la bride, a dit Garde à la blague. C'est bien d'avoir un grand frère. »

Raitala a d'ailleurs vanté la vitesse sur son aile de Lappalainen, ce qui pourrait amener une autre dimension selon lui à l'attaque montréalaise.

« Il est vraiment rapide, a souligné le défenseur finlandais. Il faut utiliser sa vitesse, que ce soit à un contre un, ou en plaçant des ballons derrière la ligne défensive adverse. C'est quelque chose qui nous a manqué dernièrement. »

Lappalainen se décrit également comme un joueur rapide. Mais en toute humilité finlandaise, il n'a pas voulu se comparer, à l'instar de Zlatan Ibrahimovic du Galaxy de Los Angeles, à une Ferrari.

À quelle marque de voiture préférait-il être comparé? « Une Fiat », a répondu sans brocher le jeune ailier, un brin timide, selon Rémi Garde.

« C'est un garçon réservé, très jeune, qui a un très bon potentiel. Il a un bel avenir, mais ce n'est pas un sauveur. Il faut le mettre dans les meilleures conditions. Il a un côté réservé, mais il n'a pas peur sur le terrain. »

L'entraîneur du Bleu-blanc-noir a par ailleurs confirmé que le défenseur Victor Cabrera avait bien subi une blessure au coude lors du match contre le York9 FC. Il sera « indisponible pour quelques semaines », mais il ne devrait pas être opéré.